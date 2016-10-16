T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cezaevinden kaçtı, beline tabanca takmaya çalışırken kendini vurdu

Gasp suçundan tutuklu bulunduğu Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki cezaevinden bir süre önce firar eden Fatih Doğan,yanında taşıdığı tabancayı beline takarken kendini vurdu

16 Ekim 2016 00:50

Denizli'de cezaevinden kaçmasından kısa bir süre sonra, saklandığı akaryakıt istasyonunda beline takmak istediği tabancanın ateş alması sonucu vurulan cezaevi firarisi 32 yaşındaki Fatih Doğan, hayatını kaybetti.

Gasp suçundan tutuklu bulunduğu Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki cezaevinden bir süre önce firar eden Fatih Doğan, Denizli'de saklandığı istasyonda yanında taşıdığı tabancayı beline takarken yanlışlıkla tetiğe dokundu.

Bağbaşı Mahallesi Antalya karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, tabancadan çıkan kurşun Doğan'ın kasığına isabet etti. Ağır yaralanan Doğan, ambulansla kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti. 

Uzman çavuşluktan atıldığı belirtilen Fatih Doğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

 

ETİKETLER

denizlicezaevifirarikendini vurdu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Erdoğan'dan İmamoğlu'nun verdiği mektuba ilişkin açıklama: İçinde bahsedilenden daha farklı...

İşte Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe'ye maliyeti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24