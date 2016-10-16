Cezaevinden kaçtı, beline tabanca takmaya çalışırken kendini vurdu

Denizli'de cezaevinden kaçmasından kısa bir süre sonra, saklandığı akaryakıt istasyonunda beline takmak istediği tabancanın ateş alması sonucu vurulan cezaevi firarisi 32 yaşındaki Fatih Doğan, hayatını kaybetti.
Gasp suçundan tutuklu bulunduğu Aydın'ın Sultanhisar ilçesindeki cezaevinden bir süre önce firar eden Fatih Doğan, Denizli'de saklandığı istasyonda yanında taşıdığı tabancayı beline takarken yanlışlıkla tetiğe dokundu.
Bağbaşı Mahallesi Antalya karayolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda sabah saatlerinde meydana gelen olayda, tabancadan çıkan kurşun Doğan'ın kasığına isabet etti. Ağır yaralanan Doğan, ambulansla kaldırıldığı Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Uzman çavuşluktan atıldığı belirtilen Fatih Doğan'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.