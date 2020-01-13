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Yaşam

Cezaevinden kaçtı, 2,5 saat sonra yakalandı

S.B. yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla cezaevine teslim edildi

13 Ocak 2020 19:50

Bingöl’de Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar eden şahıs 2,5 saat sonra polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda cezasını çeken Ş.B, önceki gece akşam saat 20.07 sıralarında firar etti.

Şahsın firar ettiğini fark eden Ceza İnfaz Koruma Memurları, durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı ekipler yaptığı çalışmada cezaevinden kaçan şahsı 2 saat sonra yakaladı.

Yakalanan S.B. yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla cezaevine teslim edildi.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "09.01.2020 günü saat 20:07 sıralarında görevlilerden firar eden şahıs olduğu bilgisi alınması üzerine yapılan araştırmada Bingöl Açık Ceza İnfaz Kurumundan firar ettiği belirlenen S.B. isimli şahıs yapılan çalışmalar sonucunda saat 22:45’de yakalanarak adli makamlara teslim edilmiştir" denildi. (İHA)

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