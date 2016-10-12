Cezaevinden kaçan uyuşturucu bağımlısı, 3 yaşındaki kızını kaçırdı

İzmir'de cezaevinden kaçan uyuşturucu bağımlısı Cafer A., 3 yaşındaki kızı N.M.A.'yı kaçırı.

Kızından haber alamayan anne Gamze K., "polise ifade vermeye gittim, "Biz ifadenizi aldık, sizin buraya gelmenize gerek yok' diyerek beni resmen kovuyorlar. Nereye başvuracağımı, ne yapacağımı bilemiyorum. 3 yaşındaki çocuğum bir uyuşturucu bağımlısının elinde, ne yaptığını bilmiyorum" diyerek, kızını bulabilmek için yardım çağrısında bulundu.

İleri Haber'den Murat Büyükyılmaz'ın haberine göre Gamze K. olayı şöyle anlattı:

Cezaevinden tehdit mektubu: Kızımı bana göstermezsen seni sakat bırakırım

"Ben 2011 yılında bir birliktelik yaşadım. Bu birliktelikten bir kızım oldu, 3 yaşında şu anda. Çocuğuma 7 aylık hamileyken, bu şahıs (C. A.) cezaevine girdi. Uyuşturucudan, silahtan birçok suçu olan biriymiş. Bunların hiçbirinden haberdar değildim. Adam cezaevinden çıkmadan önce bana mektup atıyordu. ‘Kızımı bana göstermezsen seni sakat bırakırım’ ve ‘sen bana ne kadar gösterdiysen ben de sana kızını o kadar gösteririm’ gibi mektup attı bir kere. Sonra, çıktığını duydum, kapıya not bırakmış. Komşuma da ‘çıktı, geldim, bana ulaşsın, ulaşmazsa ben bir şekilde ulaşırım’ demiş. Ondan sonra ben numarasını aldım ve aradım. ‘Çocuğundur, gel gör ama bana yaklaşma’ dedim. Ben gittim uzaklaştırma kararı aldım. Çocuğum için de çıkartmak istedim ‘babasıdır, görmeye hakkı var’ dediler. Çocuk için uzaklaştırma vermediler.

"Cezaevinden kaçtım, bu saatten sonra çocuğunu göremezsin"

Şimdi, çocuğu gösterdim. İlk götürüşümüzde hep birlikte gittik. Sonrasında ben dedim ki ‘tamam ben çocuğu seninle tanıştırdım, çocuk geliyor, bir sıkıntı yok’. Bir hafta sonrasında pazar günü görmek istediğini söyledi, çocuğu götürdü. Bu olay bir önceki pazar günü oldu. İlk geldiğinde izin çıktığını söyledi. bir sonraki hafta geldiğinde aftan yararlanarak tahliye olduğunu söyledi. En son geldiğinde aldı götürdü ve telefonda, ‘ben infazımı yaktım, cezaevinden kaçtım, herşeyimi yaktım. Bu saatten sonra çocuğunu göremezsin. Çocuğunu getirmiyorum, istediğin yere başvur’ dedi."

"Polis gelmenize gerek yok dedi, nereye başvuracağımı bilemiyorum"

Polise ifade vermeye gittim, ‘biz ifadenizi aldık, sizin buraya gelmenize gerek yok dediler. Beni resmen kovalıyorlar. Ben nereye başvuracağımı bilemiyorum. 3 yaşındaki çocuğum bir uyuşturucu bağımlısının elinde, ne yaptığını bilmiyorum. Can güvenliği olmayan bir insan. Çocuk bu. Nasıl kendini koruyacak. Kime nasıl sesini duyuracak. Ben de kime nasıl sesimi duyuracağımı bilmiyorum. "

"Babasıdır diyorlar, biz nelerini görüyoruz, tecavüz edeni bile var"

"Çocuğun babasıdır, diyorlar. Evet, çocuğun babası ama birçok suçtan ceza almış bir insan, çocukla hiç bir iletişimi olmamış bir insan. Şu anda arandığı için, öldürüp bir kenara atmadığından bile emin değilim. ‘Çocuğun babası olduğu için yapamaz’ diyorlar ama nelerini görüyoruz biz, tecavüz edenleri bile var."