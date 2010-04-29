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Yaşam

Cezaevinden izinli çıktı, eşini öldürdü

Kars'ta cezaevinden izinli çıkan hükümlü, eşini bıçaklayarak öldürdü.

29 Nisan 2010 03:00

T24 - Kars'ta cezaevinden izinli çıkan hükümlü, eşini bıçaklayarak öldürdü.


Edinilen bilgiye göre, Erzurum Açık Cezaevi'nde hükümlü bulunan Ferdi Tek (30), 6 günlük izin alarak memleketi Kars'a geldi.


İzninin son gününde Halitpaşa Mahallesi'ndeki evinde eşi Funda Tek'i (20) belirlenemeyen bir nedenden dolayı bıçaklayarak öldüren Tek, olayın ardından Kazımpaşa Polis merkezine giderek, suçunu itiraf etti.


Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Funda Tek'in cesedi otopsi için Kars Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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