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Cezaevinden izinli çıktı, boşanma aşamasında olduğu Rabia Doğan'ı öldürdü!

22 Mart 2021 13:34

Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletle giderken boşanma aşamasındaki B.D.'nin (52) silahlı saldırısında yaralanan Rabia Doğan (34), tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitirdi.

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