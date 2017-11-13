T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Cezaevinden izinli çıktı, 3 otobüs 1 kamyon çaldı

Polislerce yakalanan zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi

13 Kasım 2017 20:47

Kayseri'de hırsızlık suçundan kaldığı açık cezaevinden izinli olarak çıkan zanlının, bu sürede 3 otobüs ve 1 kamyon çaldığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde kamyon ve otobüs çalınması olaylarına ilişkin çalışma başlattı. 

Daha önce 14 araç çalan ve bu suçlardan İncesu Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan Yunus K'nin bir haftalık izne ayrıldığı bilgisine ulaşan polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, Emniyetteki ifadesinde 3 otobüs ve 1 kamyon çaldığını itiraf ederek, araçların yerini gösterdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı adliyeye sevk edildi.

ETİKETLER

Kaysericezaevihırsızlık zanlısı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,8 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24