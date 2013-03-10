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Yaşam

Cezaevinden izinli çıkıp eşini öldürdü

Cezaevinden izinli çıkan kişi, eşini bıçaklayarak öldürdü, eşinin halası ve eniştesini de yarala

10 Mart 2013 10:37

Muğla'da cezaevinden izinli çıkan Mehmet S., tartıştığı eşi Sabahat S. ve akrabalarına bıçakla saldırdı. Talihsiz kadın, aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybederken, yaralanan 2 akrabası hastanede tedavi altına alındı.

Kadına şiddetin adresi bu kez Muğla idi. Cezaevinden izinli çıkan kişi, eşini bıçaklayarak öldürdü, eşinin halası ve eniştesini de yaraladı.

Dalaman Tarım Açık Cezaevi'nden izinli olarak çıkan Mehmet S. ile eşi Sabahat S. arasında Karaçalı Mahallesi'ndeki evlerinde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet S., eşi Sabahat S. ile sesler üzerine eve gelen eşinin halası Ayşe Olaş ve eşi İkram Olaş'ı bıçakla yaraladı.

Ağır yaralanan Sabahat S. olay yerinde hayatını kaybetti, Ayşe ve İkram Olaş ise Dalaman Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan Mehmet S. polis ekiplerince Göcek beldesinde yakalandı.

Öte yandan, olayda yaşamını yitiren Sabahat S'nin cesedinin otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği öğrenildi.

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