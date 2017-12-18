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Cezaevinden izinli çıkan komşusu tarafından bıçaklandı

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM'da Zarife Ö

18 Aralık 2017 18:52

ÇORUM, (DHA)- ÇORUM\'da Zarife Ö. (47), cezaevinden izinli çıkarak evine gizlice giren Muhammet Efe Y. (26) tarafından bıçaklanarak ağır yaralandı.
Olay, Çorum\'un Alaca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi\'nde dün meydana geldi. Eşi yurt dışında çalıştığı için yalnız yaşayan Zarife Ö.\'nün evine, cezaevinden izinli çıkan komşusu Muhammet Efe Y. gizlice girip, kadına saldırdı. Zarife Ö., saldırgana karşı koyup engel olmaya çalışırken, çığlık atıp bağırmaya başladı. Bunun üzerine Muhammet Efe Y., Zarife Ö.\'yü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp kaçtı.
Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Zarife Ö., panikle polis yerine itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İtfaiye de zaman geçirmeden olayı hem polise hem de sağlık görevlilerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık görevlileri ve çok sayıda polis sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlileri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Önce Alaca Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Zarife Ö., durumu ağır olduğu için ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne gönderilerek ameliyat edildi.
Çalışma başlatan polis, Muhammet Efe Y.\'yi ilçe merkezinde kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Muhammet Efe Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine konuldu.

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