Cezaevinden izinli çıkan erkek, boşanma aşamasında olduğu kadını silahla yaraladı

Bilecik'teki cezaevinden yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında izinli olarak çıkan kişi, Konya'da yaşayan boşanma aşamasındaki eşini silahla yaraladı. Şüphelinin aracında Savcı'ya yazdığı bir mektup da bulundu.

Covid-19 salgını nedeniyle, Bilecik'in Gölpazarı ilçesindeki açık cezaevinden izinli olarak çıkan Tamer G. (37), boşanma aşamasındaki eşinin yaşadığı Konya'ya geldi.

Merkez Karatay ilçesi Köprübaşı Mahallesi Köprübaşı Caddesi'nde karşılaştığı boşanma aşamasında olduğu Özge T.G'yi (23), hayatında biri olduğu iddiasıyla pompalı tüfekle bacaklarından vuran Tamer G., geldiği kiralık araçla olay yerinden kaçtı.

Yaralanan kadın, çevredekilerin ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık ekiplerince Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Savcıya mektup bırakmış

Öte yandan Tamer G.'nin yakalanması için çalışma başlatan Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Tamer G.'nin kaçtığı kiralık aracı park halinde terk edilmiş şekilde buldu.

Otomobil içerisinde inceleme yapan ekipler, şüphelinin olayda kullandığı pompalı tüfeği ele geçirirken bir de mektup buldu. Tamer G. tarafından savcıya hitaben yazılmış mektupta, "Sayın savcım, eşim olan Özge T.G. beni aldattığı için bunu yaptım" ifadelerinin kullanıldığı görüldü.

Geçen yıl 'silahlı tehdit' ve 'görev yaptırmamak için direnme' suçlarından tutuklanarak cezaevine girdiği öğrenilen şüphelinin, yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. (DHA)