Cezaevinden izinle çıktı, kazada öldü

Tolunay DUMAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde meydana gelen trafik kazasında cezaevinden izinli çıkan 36 yaşındaki Alpay Koçak öldü.

Kaza, Tarsus-Çamlıyayla karayolu üzerinde meydana geldi. Alpay Koçak yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Mehmet Arı yönetimindeki Tarsus Belediyesi\'ne ait 33 N 5378 plakalı kamyonun altına girdi. Asfalt zemine savrulan Koçak ölürken kamyonun altında kalan motosiklet ise hurdaya döndü. Tarsus Yarı Açık Cezaevi\'nde hükümlü olan Koçak\'ın 3 Ekim\'de 1 haftalığına izinle cezaevinden çıktığı, bugün de teslim olmayı planladığı öne sürüldü. Cezasının bitmesine 46 gün kalan Koçak\'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından olay yerinden kaldırıldı.



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