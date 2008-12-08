Cezaevinden itiraf etti

Hırsızlık için girdiği evde annesiyle uyuyan kızı kaçırıp tecavüz etti, sonra kapıya bıraktı. Tutuklanınca inkár etti ancak cezaevinden savcıya mektup yazıp olayı itiraf etti.



ANTALYA’nın Kepez İlçesi’nde geçen Ağustos’ta, Adem Ö.’nin gecekondusuna gece yarısı giren hırsız İdris Özer (31), evdekiler uyurken cep telefonunu aldı. İdris Özer, annesi Aysel Ö.’nün yanında derin uykuda olan 8 yaşındaki kızı Y.Ö.’yü kucakladı. Küçük kızı, 500 metre ilerdeki bir inşaatta götüren İdris Özer, bağırmaması için eliyle ağzını kapatıp, fiili livata yoluyla tecavüz etti. İdris Özer, daha sonra küçük kızı getirip evinin kapısına bıraktıktan sonra kaçtı.



Ağlayarak kapıyı çalan Y.Ö., olup bitenleri anlattı. Şikayet üzerine polis, cep telefonunu teknik takibe aldı. Telefondan 26 Ağustos günü işadamı Cemal D.’ye bir tehdit mesajı gönderildi. Polise başvuran işadamı, Ayşe H. adlı kadınla ilişkisi olduğunu, isimsiz tehdit mesajını da bu kadının erkek arkadaşı İdris Özer’in gönderdiğini iddia etti. Gözaltında suçlamaları reddeden İdris Özer, tutuklanarak cezaevine konuldu. İdris Özer, cezaevinden savcıya mektup göndererek, "Vicdanen rahatsızım. Aşırı alkollü olduğumdan şehvet ve isteklerime yenilerek onu kucaklayıp inşaata götürdüm. Ancak tecavüz gerçekleşmedi" iddiasında bulundu. İdris Özer’den alınan DNA örnekleri ile tecavüze uğrayan Y.Ö.’den alınan sperm örnekleri, DNA testi için kriminoloji laboratuvarına gönderildi. Soruşturmanın seyrini, bu testin sonucu belirleyecek.

