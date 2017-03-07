Cezaevinden firar eden gaspçı sevgililer yakalandı

İstanbul'da sokakta yalnız gezen kadınlara motosikletle yaklaşıp silah tehdidiyle gasp ettikleri iddiasıyla gözaltın alınan cezaevi firarisi sevgililer, polis tarafından gözaltına alındı. İki zanlının motosikletle gerçekleştirdiği gasplar, güvenlik kameralarına yansıdı. Emniyet güçleri, cezaevi firarisi oldukları ortaya çıkan 2 şüpheliyi barındıkları adreste yakaladı. Sözkonusu adrese yapılan baskında firari şüpheliler ile 1 çalıntı motosiklet ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Hürriyet'in haberine göre, Beşiktaş, Fatih ve Bakırköy’de sokakta yalnız dolaşan 7 kadın, farklı gün ve saatlerde motosikletli 2 kişi tarafından silahla tehdit edilerek gasp edildi. Şikayet üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, arka arkaya yaşanan seri olaylara ilişkin geniş çaplı çalışma başlattı.

Gasp olaylarının meydana geldiği ilçe ve mahallelerde güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen polis, şüphelilerin eşkalini tepsi etti.

Mektup ile tanıştılar

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından Fatih'te bir adrese operasyon düzenleyen emniyet güçleri, cezaevi firarisi oldukları ortaya çıkan 2 şüpheliyi barındıkları adreste yakaladı. Sözkonusu adrese yapılan baskında firari şüpheliler ile 1 çalıntı motosiklet ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.



Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilerde, Düzce Açık Cezaevi'nde 12 yıldır hükümlü bulunan Emrah D. (30) ile Kocaeli Açık Cezaevi'nde uyuşturucu ve gasp suçlarından 1 yıldır tutuklu olan Nagehan K.'nin (25), ortak arkadaşları aracılığı ile mektupla tanışarak sevgili oldukları, 17 Ocak tarihinde de organize şekilde hapishaneden firar ettikleri tespit edildi. İki zanlının, cezaevlerinden kaçtıktan sonra İstanbul'da bir araya geldikleri ve bir motosiklet mağazasından çaldıkları motosiklet ile 7 silahlı gasp olayına karıştıkları belirlendi.

İki firari aşığın kurban seçtiği kadınları, motosikletle gasp ettikleri anlar, çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarına da yansıdı. Kameralara yansıyan görüntülerde, boş sokakta gezen yalnız kadınları takibe alan şüpheliler, motosiklet ile önünü kestikleri 1 kadının başına silah dayayarak gasp ediyor. Aynı zanlıların, bir binanın girişinde yalnız yakaladıkları kadını gasp ederek kayıplara karıştıkları anlar, çevredeki ev ve iş yerlerindeki güvenlik kameralarca saniye saniye kaydediliyor. Emniyetteki işlemleri tamamlanan firari şüpheliler, bugün öğleden sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.