Cezaevinden film gibi kaçış planı son anda önlendi

Yunanistan'ın Trikala cezaevinden helikopterle film gibi kaçış planı son anda önlendi. Yunanistan'ın ünlü mafya babalarından ağır hapis cezalı Panayotis Vlastos'un dün helikopterle firar girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Savaşı andıran çatışmada helikopter inişe zorlanırken, 400 civarında mermi kullanıldığı belirtildi..



Yunanistan'da 2006 yılında Atina'dan helikopterle kaçırılan 2 ünlü tutuklunun ardından benzer bir girişim, bu defa Trikala cezaevinde yaşandı. Dün saat 17:00'de Trikala cezaevine gelen helikopter, Vlastos ile birlikte 2 kişiyi kaçırmaya çalıştı. Film sahnelerini aratmayan firar girişimi için helikopterde Kalaşnikof ve el yapımı patlayıcı bulunduran aralarında pilotun da bulunduğu 4 kişi, cezaevi üzerine gelerek güvenlik görevlileri ile çatışmaya girdi. Güvenlik görevlilerinin karşılık vermesi üzerine pilot yaralandı. Helikopterde biri Arnavut kökenli iki kişinin nöbet kulübelerindeki görevlilere ateş ettiği ifade ediliyor. Ancak helikopter, hasar alınca zorunlu olarak park alanına iniş yaptı. Güvenlik görevlilerinin helikopter içerisindeki 4 kişiyi yakaladıkları açıklandı.



Bu arada kargaşadan yararlanarak kaçmaya çalışan başroldeki Vlastos, 2 defa atılan merdivenden kayarak iki kez yere düştü ve yaralandı. Helikopterin yarım saat süre ile cezaevi üzerinde dolandığı ve kancalı bir ip ile de dikenli telleri kaldırmaya çalıştığı belirtiliyor.



Daha önce 2011'de de Atina'daki cezaevinde tutukluları esir alarak firar etme girişiminde bulunan Panayotis Vlastos, cezaevine girmeden önce Yunanistan'ın ünlü armatörü Periklis Panagopulos'u kaçırmış, yakalandıktan sonra daha başka suçlardan da tutuklanarak önce Atina Koridallos cezaevine ardından da Trikala'ya nakledilmişti.



Yunan yetkililer, geçen yaz aylarından bu yana Vlastos'u kaçırma girişiminde bulunulacağına dair istihbarat olduğu ve güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğunu açıkladı. Vlastos'un işbirlikçi arkadaşlarının helikopteri de 2006'da benzer şekilde helikopterle kaçırılan Paliokostas'ın kiraladığı şirketten kiraladıkları belirlendi. Atina'dan kiralalan helikopterin Selanik'e gideceğini bildirdiği ancak daha sonra güzergahını değiştirerek "kırmızı bir lamba yandığı" gerekçesi ile Platomona'ya iniş yaptığı duyuruldu. 5 dakika kaldıktan sonra yeniden havalanan helikopterin batıya gittiği anlaşılınca yapılan çağrılara da cevap vermediği belirtildi. Ardından yetkililer alarma geçirilirken, helikopterin saat 16.50'de cezaevi bahçesinde bulunan Vlastos'u almak için alçaldığı ancak görevlilerin ateş etmesi üzerine uçakta bulunanların da karşılık verdikleri belirtiliyor. Kurşun geçirmez yelek giyen saldırganların yanında Kalaşnikof ve el yapımı patlayıcı bulunduğu anlaşıldı. Vlastos'un ise bu arada atılan merdiven ile helikoptere çıkmaya çalıştığı iki seferde de düştüğü açıklandı. İkincisinde yaralandığı ve revire kaldırıldığı açıklandı.



Bugün Trikala cezaevine giden Adalet Bakanı Antonis Rupakiotis, canı pahasına görevini yapan cezaevi çalışanlarını tebrik etti.