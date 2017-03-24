Cezaevinden film gibi firar son anda önlendi

İzmir'de önceki gün geceyarısı İzmir Buca E Tipi Cezaevi'ndeki firar girişimi infaz koruma memurlarının dikkatiyle önlendi. 6 mahkûmun cezaevi çatısına kadar süren firar girişiminin ayrıntıları ise filmleri aratmadı.

Hürriyet'ten Banu Şen'in haberine göre, adam öldürmeye teşebbüs, adam öldürme, hırsızlık ve uyuşturucu madde suçlarından cezaevinde bulunan 6 hükümlü cezaevindeki su tesisatı borularını ve muslukları kırıp levye haline getirdi.

Levye haline getirdikleri bu boruyla havalandırma bahçesine açılan kapının kilidini kırdı. Gece 02.00 sıralarında meydana gelen olayda 6 mahkum önce bahçeye çıktı. Cezaevindeki el işi faaliyetlerinde kullandıkları makrome iplerden 4 basamaklı çiçeklik yapan bu çiçeklikleri ekleyip 9 metrelik merdiven haline getiren mahkumlar geri kalan ipi de ucuna bağladı. Önce hırsızlık suçundan mahkum olan daha sonra da diğer 4'ü çatıya tırmandı. 1'i bahçede kaldı.

Saklanan mahkûm kovalamacada yakalandı

Bu sırada koğuşa kontrole gelen infaz koruma memuru bahçede bir kişi olduğunu görüp "Firar var" diye bağırdı. Diğer memurların da koşması sonrasında alarm düğmesine basıldı. Memurlar bahçedeki mahkumu yakalarken diğerleri de çatıdakilerden önce 4'ünü yakalandı. Çatıdaki detaylı aramada ise bir kişinin de saklandığı görüldü. Kovalamaca sırasında havalandırmaya geri atlayan mahkumun ayağında kırık şüphesi bulunduğu öğrenildi.

Yetkililer çatıdan sonra zaten güvenlik önlemleri nedeniyle diğer aşamalara geçemeyeceklerini, aşağıda 50 civarı eğitimli köpek ve iki dev duvarla daha karşılaşacakları belirtti. Koğuşun bir süredir takip altında olduğu iki gün önce sayısının 90'dan 79'a indirildiği ve sürekli göz hapsinde tutuldukları kaydedildi. Mahkumların firar girişimleriyle ilgili de işlem yapılacağını öğrenildi.