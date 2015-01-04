Cezaevinden çıktıktan 5 ay sonra doğum yapan eşini rehin aldı

Muğla'nın Bodrum İlçesi’nde yaşayan ve 6 ay cezaevinde yatan 31 yaşındaki K.K., cezaevinden çıktıktan 5 ay sonra eşinin doğum yapması üzerine çılgına döndü. Hastaneden taburcu edilen eşi 28 yaşındaki L.K. ile biri 8 diğeri 9 yaşında olan 2 çocuğunu bıçakla rehin alan K.K., polisin ikna çabaları sonucu teslim oldu. K.K. gözaltına alınırken, eşi ile çocuklar korumaya alındı.

Çocuğun kendisinden olmadığını, eşinin hamileliğini ise fark etmediğini söyleyen K.K., gerçeğin ortaya çıkarılmasını istedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, inşaatlarda ustalık yapan K.K., adam yaralama suçundan 6 ay hapis yattıktan sonra geçen Ağustos ayında tahliye oldu. Yakaköy Mahallesi’ndeki evine dönen K.K., eşi L.K. ve biri erkek diğeri kız iki çocuğuyla hasret giderdi. Bir ay sonra akrabalarını görmek için iki çocuğuyla birlikte memleketi Sivas’a giden L.K., 25 Aralık’ta evine tekrar döndü. Birkaç gün de ilçedeki yakınlarının evinde kalan L.K. yılbaşı gecesi saat 23.45’de hastanede bir erkek bebek dünyaya getirdi. Ertesi gün bebeğiyle birlikte taburcu edilen ve evine gelen L.K. ile kocası K.K. arasında çocuğun kimden olduğu konusunda tartışma yaşandı. Çılgına dönen ve eşini döven K.K., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi ve iki çocuğunu rehin aldı.

Polise teslim oldu

Bağırış seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine eve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, K.K.’yı ailesini serbest bırakması konusunda ikna etmek için kapı arkasından görüşmeye başladı. Yaklaşık 30 dakika süren çabalar sonucu ikna olup kapıyı açan K.K., polise teslim oldu. Dayak nedeniyle hafif yaralanan L.K. ise, Bodrum Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavisinin ardından taburcu edilen L.K.’nin konuşmak istemediği için ifadesinin alınamadığı kaydedildi. L.K. ile üç çocuğu koruma altına alınarak Kadın Konukevi Müdürlüğü’ne götürüldü.

Korkutarak öğrenmek istemiş

Gözaltına alınan K.K. ise Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Tahliye olduktan sonra bir kavgaya karıştığı için hakkında arama kararı da bulunduğu olduğu ortaya çıkan K.K.’nın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. Eşinin hamileliğini fark etmediğini söyleyen K.K. ifadesinde şöyle dedi:

"Karımı çok seviyorum. Çocuklarımı da çok seviyorum. 6 aydır hapisteydim. Eve döndüm karım sık sık akrabalarının yanına gidip geliyordu. Sesimi çıkarmadım. Bu çocuk benden olamaz. Eşime kimden olduğunu sordum, susmayı tercih etti. Çıldıracak gibi oldum. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Ailemi çok seviyorum. Bunu bana birinin izah etmesi lazım. Şu anda şoktayım. Amacım eşim ve çocuklarıma zarar vermek değdi. Korkutarak, neden yaptığını öğrenmek istedim."

Sağlık kontrolü için hastaneye getirildiği sırada ise K.K., "Ne çekiyorsunuz namusumuzu düşünmeyelim mi" diye tepki gösterdi.