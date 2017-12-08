Cezaevinden çıktı, avukatıyla kazada öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA)- ANTALYA\'nın Alanya ilçesinde Ayhan Kara\'nın (35) direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, yaklaşık 150 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada, cezaevinden yeni tahliye olan Kara ile araçtaki avukat Durdu Mehmet Arslan (54) yaşamlarını yitirdi, sürücünün kardeşi Adem Kara (44) ve Muhammet Eralp (47) yaralandı.

Yalçı Mahallesi\'ndeki kaza saat 09.00 sıralarına meydana geldi. Konya Ermenek Cezaevi\'nde tahliye olan ve Alanya\'nın Mahmutlar Mahallesi\'ndeki evine gitmek için yola çıkan Ayhan Kara yönetimindeki 07 ZAB 20 plakalı otomobil, Kuşyuvası Mevkii\'ne geldiği sırada kontrolden çıktı. Otomobil yaklaşık 150 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

Kazada sürücü Ayhan Kara ile araçta bulunan İstanbul Barosu\'na kayıtlı avukat Durdu Mehmet Arslan yaşamını yitirirken, sürücünün kardeşi Adem Kara ile Muhammet Eralp ise yaralandı. Yaralılar yoldan geçen Alanya Belediyesi çöp toplama aracındaki temizlik görevlileri tarafından fark edilerek yola çıkarıldı. Belediye çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Uçurumdan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinden sonra ambulansla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne (ALKÜ) götürüldü. Ayhan Kara ve Mehmet Arslan\'ın cenazeleri ise savcılığın incelemelerinin ardından uçurumdan çıkartılarak morga gönderildi.



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