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Cezaevinden çıktı, av tüfeğiyle öldürüldü

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Tire ilçesinde, Ali Yıldırım (43), S

03 Mart 2018 20:06

Kamuran KIZILBOĞA / TİRE (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Tire ilçesinde, Ali Yıldırım (43), S.P tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü.
Olay, bugün saat 14.00 sıralarında, Duatepe Mahallesi\'nde meydana geldi. Kısa süre önce hapisten çıktığı öğrenilen Ali Yıldırım, S.P. tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. S.P. daha sonra A.K. isimli bir kişi ile bindikleri motosikletle olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşların ihbarıyla jandarma ekipleri mahalleye geldi. Yapılan inceleme sonrası Yıldırım\'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Katil zanlısı ile kaçmasına yardım eden kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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