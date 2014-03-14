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Politika

Cezaevinden çıkan 5 vekil HDP’ye katılıyor

Cezaevinden tahliye edilen BDP milletvekilleri Faysal Sarıyıldız, Kemal Aktaş, Selma Irmak, Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan HDP'ye geçecek

14 Mart 2014 12:55

HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, cezaevinden BDP'li milletvekillerinin bugün HDP'ye katılacağını açıkladı. Radikal’de yer alan habere göre, Kürkçü, "HDP'yi giderek güçlendireceğiz. 30 Mart'ta kutlamada görüşeceğiz" dedi.

HDP İstanbul İl Örgütü'nün dün gece Bostancı'da bulunan Yadinbey Resturant'ta düzenlediği dayanışma yemeği verdi. Yemekte konuşan HDP Eş Genel Başkanı Ertuğrul Kürkçü, HDP'nin ezilenlerin partisi olduğunu ve yeni kurulmasına rağmen geniş kitlelere yayıldığını dile getirdi. HDP'ye verilecek her oyun önemli olduğunu vurgulayan Kürkçü, "1 puanlık fark bile Türkiye'de çok büyük bir değişime vesile olur. Bunun karşılığını görelim" dedi. "Bugünlere kolay gelinmedi" diyen Kürkçü, "Cezaevinden çıkan milletvekilleri HDP'ye katılıyor. HDP'yi giderek güçlendireceğiz. 30 Mart'ta kutlamada görüşeceğiz" dedi.

Cezaevinden tahliye edildikten sonra HDP'ye katılacak olan BDP milletvekilleri şöyle: Faysal Sarıyıldız, Kemal Aktaş, Selma Irmak, Gülser Yıldırım ve İbrahim Ayhan. 

 

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