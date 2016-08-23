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Yaşam

Cezaevinden "Adımızı kullanarak haraç topluyor" şikayeti geldi, tutuklandı!

Çiya Sansarkan, evi kuşatan ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı

23 Ağustos 2016 17:40

Adana'nın Seyhan ilçesinin Yenibey Mahallesi’nde oturan 25 yaşındaki Çiya Sansarkan, 2010 yılında silahlı suç örgütü üyesi olduğunu söyleyip, "Cezaevinde yatan arkadaşlarımıza para göndereceğim" diyerek esnaftan zorla para topladı. Vermeyenleri de silahla tehdit eden Sansarkan’ın haraç aldığını öğrenen cezaevinde yatan örgüt üyeleri, Cumhuriyet Savcılığı'na başvurup, "Adımızı kullanarak haraç topluyorlar" diyerek şikayetçi oldu. Açılan soruşturmada, Çiya Sansarkan, polis ekiplerince yakalandı. Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’suç örgütlerinin isimlerini kullanarak tehditte bulunmak’ suçundan yargılanan Sansarkan 25 yıl hapis cezası alıp, kararın onaya gönderilmesi ile tahliye edildi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) Fatih Karaçalı'nın haberine göre, Adana 1. Sulh Ceza Hakimliği ile Gelibolu 2’nci Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesinin 2014/1595, 2015/962-955 esas ile ’Askeri Ceza Kanununa muhalefet’ suçundan yakalama emri ile de aranan Sansarkan’ın cezası, Yargıtay tarafından onaylanınca, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için harekete geçti. Sansarkan’ın, Yenibey Mahallesi’nde bir evde saklandığını belirleyen ekipler, sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Çiya Sansarkan, evi kuşatan ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Çiya Sansarkan, Adana Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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