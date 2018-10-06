Cezaevinden 58 hak ihlali başvurusu İnsan Hakları Alt Komisyonu'nu bekliyor; HDP'li Gergerlioğlu: Geri dönülemez hak kayıpları yaşanabilir

Cezaevlerindeki 58 hak ihlali başvurusu 3 aydır ne zaman toplanacağı bilinmeyen İnsan Hakları Komisyonu’nun kuracağı alt komisyona havale edildi. Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi HDP Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, başvurucular arasında kalp yetmezliği, kanser gibi ağır sağlık sorunları yaşayanlar, hamile kadınlar, mamaların son tarihi geçtiği için yemekleri yıkayarak bebeklerine vermek zorunda kaldığını söyleyen annelerin de olduğunu belirterek, telafi edilemez ve geri dönülemez hak kayıplarının yaşanma ihtimaline dikkati çekti.

Gazete Duvar'ın haberine göre Nergis Demirkaya'nın haberine göre HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, kendisine cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerden gelen 58 hak ihlali başvurusunu Komisyon’a gönderdi. Başvuruda Komisyon’un “ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi isteme, inceleme yapma, ilgilileri çağırıp bilgi alması” görev ve yetkisi hatırlatılarak gereğinin yapılması istendi.

Ağır hastalar var

Yapılan 58 başvuru arasında kalp yetmezliği, kanser ve KOAH sorunu yaşayan ağır hastaların tedavi edilmemesi, anestezi yapılmadan ameliyat, 5 aylık hamile tutuklu kadının durumu, mamaların son tarihi geçtiği için bazı annelerin yemeklerini yıkayarak bebeklerine vermesi, şüpheli ölüm gibi iddialar yer aldı. Başvuruyu yapanların beklentisi geçmiş uygulamalarda olduğu gibi “acil inceleme ve müdahale gerektiren” bu iddialarla ilgili en azından ilgili kurumlardan bilgi edinilmesiydi, ancak böyle olmadı.

Alt komisyon kruulunca inceler

Komisyon Başkanlığından 58 başvuruyu yapan milletvekiline, “Komisyonumuz bünyesinde kurulan Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonunca yerinde incelenmesi, heyet halinde görev yapan Alt Komisyonumuzca uygun görülmesi halinde mümkün olacağından, başvurunuz gereği yapılmak üzere Komisyonumuz kayıtlarına alınmıştır” yanıtı gönderildi.

"Telafi edilemez hak kayıpları yaşanabilir"

Gergerlioğlu, dilekçelerine gelen yazılı yanıta yine bir yazılı dilekçeyle karşılık verdi. 58 dilekçedeki iddiaların telafi edilemez ve geri dönülemez hak kayıplarının yaşanma ihtimali de içerdiğine dikkat çeken Gergerlioğlu, bunun anayasa ve uluslararası sözleşmelerle uyuşmadığını ifade etti. Gergerlioğlu yazısında, “tarafıma iletilen cevabın tekrar incelenmesini, ivedilikle kurumlardan gerekli soruşturmanın yapılmasını ve Komisyonun görev ve yetkilerini kullanıp kullanmayacağını net bir şekilde tarafıma iletmesini arz ve talep ederim” dedi.