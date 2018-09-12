Cezaevinden 10 gün önce tahliye edilen 15 yaşındaki çocuk, 7 ayrı suça daha karıştı

Bursa'nın İznik ilçesinde hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 10 gün önce tahliye edilen 15 yaşındaki S.A., bu süre içersinde 7 ayrı hırsızlık olayına karıştı. Toplam 49 suç kaydı bulunan S.A.’nın yaptığı son hırsızlık olayları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.



İznik'te yaşayan S.A., hırsızlık suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 10 gün önce tahliye edildi. S.A., bu süreçte iş yeri, araç, motosiklet ve otomobilden eşya çalınması gibi 7 ayrı hırsızlık olayına karıştı. Birçok hırsızlığı güvenlik kamerası tarafından görüntülen S.A.’nın suç kaydı 49’a yükseldi.

Yaşı küçük olduğu için Cumhuriyet Savcılığı’nda ifade veren S.A. tutuklanmasının ardından serbest kaldığı Bursa E Tipi Kapalı Cezaevi’ne geri gönderildi.