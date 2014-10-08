Cezaevlerindeki mahkum sayısı beş kentin nüfusunu aştı

Türkiye’deki cezaevlerinde 1 Ekim tarihi itibarıyla 21 bini tutuklu olmak üzere 152 bin 335 kişinin kaldığı açıklandı. En çok bekârlar ve ilkokul mezunları cezaevine düşerken suç türlerine göre 30 bin 809 kişiyle en çok “hırsızlık” zanlıları içeride. Verilere göre Marmara Bölgesi mahkûm sayısıyla açık ara zirvedeyken, Doğu Anadolu Bölgesi ise tutuklu ve hükümlünün en az kaldığı yer olarak kayıtlara geçti.

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'teki haberine göre, Adalet Bakanlığı, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülere ilişkin istatistiklerini 1 Eylül tarihi itibarıyla güncelledi. İstatistikler, son dönemde çıkarılan 5’in üzerindeki yargı paketinin cezaevi nüfusunu azaltmaya yetmediğini ortaya koydu. Özellikle 2005’te yeni Türk Ceza Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle istikrarlı şekilde artan cezaevi nüfusu, 1 Ekim itibarıyla zirveye çıktı. Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülerin sayısı Kilis, Bayburt, Ardahan, Tunceli ve Gümüşhane’nin nüfusunu geride bıraktı. Verilere göre şu an cezaevlerinde 152 bin 335 tutuklu ve hükümlü kalıyor. Bunların 21 bin 316’sını tutuklular, 131 bin 19’unu ise hükümlüler oluşturuyor.

Suç türüne göre istatistikler

Suç türlerine göre cezaevi istatistiklerinde hırsızlık ilk sırada yer aldı. Buna göre şu an 30 bin 809 kişi hırsızlık suçundan yatıyor. Bunun ardından 26 bin 865 kişi adam öldürme; 26 bin 697 kişi uyuşturucu; 17 bin 840 kişi yağma ve gasp; 17 bin 777 mahkûm yaralama; 12 bin 472 kişi cinsel suçlar nedeniyle cezaevinde. Sahtecilik, dolandırıcılık ve adam öldürmeye teşebbüs ise diğer suç grupları oldu.

Bekârlar burun farkıyla

Mahkûmların medeni hallerine göre gruplanmasında ise bekârlar ilk sırada çıktı. Ceza infaz kurumlarında kalanların 66 bin 694’ü bekar. 64 bin 387 kişiyle evliler ikinci sırada yer alıyor. 17 962 tutuklu ve hükümlü ise boşanmış olarak kayıtlara geçti. Cinsiyete göre ise cezaevindeki evli kadın oranı, bekâr kadın oranından daha fazla. Erkeklerde ise bu durum tam tersi.

İlkokul mezunları

İstatistikler suç işleyip cezaevine girenlerin daha çok ilkokul mezunu olduğunu ortaya koyuyor. Şu an cezaevlerinde 63 bin 810 ilkokul mezunu bulunuyor. İkinci sırada 27 bin 682 kişiyle ortaokul mezunu var. 17 bin 455 kişi ise ilköğretim mezunu. Tutuklu ve hükümlülerin 5 bin 263’ü okuma yazma bilmiyor. 15 mahkûm ise doktora mezunu olarak tespit edildi. Cezaevine girenlerin 96 bin 877’si 21 ve 39 yaş arası genç-orta yetişkin grubunda yer aldı. İkinci sırayı ise 44 bin 560 kişi ile 40 ve 64 yaş arasını kapsayan ileri yetişkinler oluşturdu. Yaşlı olarak kabul edilen 65-79 arasında 2 bin 38 tutuklu ve hükümlü mahkûm var. 80 yaşının üzerinde ise 122 mahkûm bulunuyor.