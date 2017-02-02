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BBC Türkçe

Cezaevindeki 'Trump karşıtı eylemde' bir gardiyan öldü

ABD'deki bir cezaevinde bazı gardiyanlar ve bir grup mahkumun, başka mahkumlarca rehin alındığı eyleme polisin müdahalesi sonucu bir gardiyan hayatını kaybetti. Eylemci mahkumlar, Başkan Donald Trump'ı protesto ettkilerini söyledi.

02 Şubat 2017 22:53

ABD'nin Delaware eyaletindeki bir cezaevinde polisin bir grup mahkumu ve gardiyanı rehin alan mahkumlara operasyonu sonucu bir gardiyanın hayatını kaybettiği açıklandı.

Bir diğer görevli ise kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Smyrna kentinde bulunan cezaevinde dört görevli ve bir grup mahkum, diğer mahkumlar tarafından dün rehin alınmıştı.

Yerel bir gazeteye konuşan bir mahkum, eylemlerinin ABD Başkanı Donald Trump'a karşı bir protesto olduğunu belirtti.

Delaware Valisi John Carney, yaşamını yitiren gardiyan için dua etiklerini söylerken, benzer olayların yaşanmaması için gereken her türlü değişikliğin yapılacağını ve sorumluların cezalandırılacağını vurguladı.

Rehin alınan dört gardiyandan ikisi ve 46 mahkum daha sonra eylemciler tarafından serbest bırakılmıştı.

Eyalette en fazla erkek mahkumun kaldığı cezaevindeki eylemciler, yerel gazete News Journal'ı arayarak eylemlerinin nedenlerini ve taleplerini aktarmıştı.

Eylemlerinin nedenleri arasında "Donald Trump ve yaptığı her şey" olduğunu söyleyen mahkum, "Cezaevindeki koşulların da kötüleşeceğini biliyoruz" demişti.

Eylemciler cezaevinde eğitime erişim ve daha iyi bir rehabilitasyon programı da talep etmişti.

Aynı cezaevinde 2004 yılında da 45 yaşındaki bir mahkum bir avukata tecavüz etmiş ve avukat sekiz saat boyunca rehin tuttuktan sonra öldürülmüştü.

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