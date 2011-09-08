Cezaevindeki pilates arkadaşlığı

T24 - Deniz Seki, Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programda cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Seki ' Orada yaşamak insana şu hissiyatı veriyor: Orada doğdum, orada büyüdüm ve orada öleceğim diyorsunuz' şeklinde konuştu.





Cezaevini topraksız Zincirli kuyuya benzeten Deniz Seki, Cezaevinde tanıştığım ve hikayemi paylaştığım arkadaşlarım ile dedik ki; günün birinde tahliye olursak ve karşılaşırsak ‘Aman ha, Bakırköy Cezaevi'nden tanışıyoruz demeyelim, Bakırköy Pilates grubundan arkadaşız’ diyelim”







Ali Turan ile aşk yaşıyor mu?





“Basında çıkan birçok yalan haber var. Kendisi arkadaşımdır, konuşuyorum, görüşüyorum ve bunu zaten inkar edemem ama ileride ne olur bilemem. Ancak bu ilişki güzel bir ciddiyete dönüşürse belki dönüşmeyebilir de, bunu şu an bilemem.







“ 'Keşke' hayatımda olmasını istemediğim bir kelime”





“Keşke kelimesi insanın kendi hayat hikayesine karşı saygısızlık etmesi anlamı taşıyor. Yaşadığımız keşke’ler hayatta kişiye güzel şeylerle karşı karşıya gelmesine sebep oluyor. İyi ki demeyi öğreniyorsun. İyi ki yaşadığım tatsızlıklar olmuş, kaldığım yerden hayata sımsıkı sarılarak devam ediyorum" dedi.





“İkizlerimin olmasını istiyorum”

"Özel bir ruha sahip olduğumu düşünüyorum. Tanrı'nın bana vermiş olduğu çok özel yeteneklerimin olduğunu biliyorum. Çok şefkatli ve iyi bir anne olacağımı hissediyorum. Hatta ikizlerimin olmasını istiyorum. Bu hayatta benden bir parça olmalı, hatta birbirinin aynısı olsun ve karıştırayım istiyorum” ifadesini kullandı.





“Pop Star Bayhan’a aldığım tavır yanlış anlaşıldı”





"Çok yanlış anlaşıldım, beni orada vicdansız bir kadın durumuna düşürdüler; ki benim Bayhan ile hiçbir alıp veremediğim olamaz. O yarışmacıydı ve konu müzikti. Ben de jürideydim ve o hafta kendisi çok kötü şarkı söylemişti ben yine de puanımı ondan yana kullanmıştım ama sonra öğrendim ki, başına o yaşadığı talihsiz olay gelmiş ve onu o haftanın birincisi yapmışlar. Bunu kabul etmiyorum, bu işin içinde yokum diyerek yarışmadan çekildim. Bugün bile "Bayhan'a bunları dedi, başına gelmeyen kalmadı" deniliyor. İnsanız, hayatta her şey bizim için, bunlarla bir ilgisi asla olamaz.” şeklinde konuştu.





