Cezaevindeki Peker'in eşi hamile!

Kandıra Cezaevinde tutukluyken avukat Özge Yılmaz ile evlenen Sedat Peker baba oluyor. Peker'in eşi hamile. Bebeğin de erkek olduğu öğrenildi.



Çıkar amaçlı çete kurmak ve yönetmek ile gaspa teşebbüs suçundan 14 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırılan ve cezasının 12 yılı Yargıtay tarafından onaylanan ve 5 ay önce cezaevinde avukat Özge Yılmaz ile evlenen Sedat Peker baba oluyor.



Skandal olay Özge Yılmaz'ın karnı burnunda cezaevine ziyarete gitmesiyle ortaya çıktı. Avukat Özge Yılmaz'ın evlenmeden önce bebek beklediği ve bir ay içinde doğumun gerçekleşeceği öğrenildi.



Doğum çok yakın



Sedat Peker'in bebeğinin kontroller sonucunda erkek olacağı ve bu ay içinde doğacağı öğrenilirken, evliliğin gerçekleştiği Kandıra 2 Nolu F Tipi Cezaevi'nin olay üzerine karıştığı belirtildi. Sedat Peker'in Özge Yılmaz ile evlendiği 5 ay öncesinde, 4 yıldır cezaevinde bulunduğu ve 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasının olması nedeniyle, cezaevi yönetiminin ihmalinin olduğu ileri sürüldü.



2001 yılında eski eşinden boşanan Sedat Peker 37, yeni eşi Özge Yılmaz ise 27 yaşında. Sedat Peker'in Kelebek operasyonu davasının 6 ekim 2006 tarihindeki duruşmasına dinleyici olarak katılan avukat Özge Yılmaz ile Sedat Peker arasındaki bakışmalar dikkat çekmişti. Yaklaşık 4 yıldır cezaevinde bulunan Peker, infaz yasası gereğince yaklaşık 4 yıl daha hapis yatacak.



Yasaya aykırı



Ceza ve İnfaz Kanuna göre cezaevinde cinsel ilişki kurmak yasak. 2005 yılında Ceza İnfaz Kanunu'da (CİK), mahkumlara "cinsel ihtiyaçları giderme" hakkının verilip verilmemesi tartışma konusu oldu. Yasanın gözden kaçan bölümlerinin incelenmesini isteyen bazı akademisyenler, mahkumlara cinsel ihtiyaçlarını giderme hakkı' ve 'eşiyle cinsel ilişki hakkı' verilmesini istedi ancak siyasiler bu isteğe sıcak bakmadı.



Soruşturma başlatıldı



Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Peker cezaevindeyken eşinin hamile kaldığı iddiasına el koydu. Başsavcılık, adli ve idari yönden soruşturma başlattı. Soruşturma sonrasında olayın doğru olduğu ve cezaevi görevlilerinin ihmalinin bulunduğunun anlaşılması halinde haklarında yasal işlem yapılacak. Cezaevi mevzuatına göre evli ya da cezaevinde evlenen hükümlü ve tutukluların eşleriyle cinsel ilişki kurma hakları bulunmuyor. Hükümlü ve tutuklular ancak, birinci derece yakınlarının ölümü halinde cezaevi müdürünün izni ve ilgili başsavcının onayıyla jandarma eşliğinde dışarı çıkabiliyor. Cezaevinden çıkışın tek istisnasının da cenaze izni olduğu belirtildi.

