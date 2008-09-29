Cezaevindeki kötü şartlar isyan ettirdi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesindeki, 21'i kadın 250 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu cezaevinde, sahur yemeği dağıtımı sırasında isyan çıktı. Cezaevi koşullarının iyileştirilmesini isteyen yaklaşık 120 tutuklu ve hükümlü, 1'i kadın 6 cezaevi infaz görevlisini rehin alırken, yatakları ateşe verdi. 5 saat 15 dakika süren ikna çabaları ardından rehineleri serbest bırakan tutuklu ve hükümlüler isyanı sona erdirdi. İsyanda, çok sayıda yatak ve ranza kullanılamaz hale geldi.



Burhaniye C Tipi Kapalı Cezaevi'nde sahur yemeği dağıtılırken 3'üncü koğuştaki mahkûmlar 1'i kadın 6 cezaevi infaz görevlisini rehin aldı. Mahkûmlar, havalandırma boşluğuna çıktıktan sonra yatak ve çeşitli eşyaları tutuşturup yangın çıkardı. Rehin alınan kadın görevli 15 dakika sonra serbest bırakıldı. İsyanın duyulması üzerine cezaevine çok sayıda jandarma sevk edildi.



Cezaevi yönetiminin diyalog talebine olumsuz yanıt veren mahkûmlar, eylemlerini sürdürürken saat 06.00 sıralarında jandarma ve belediye itfaiye ekipleri cezaevine girerek yangına müdahale etti. 4 ambulans, 1 iş makinesi dışarıda hazır bekletildi. Bu sırada mahkûmların ‘Şehitler ölmez, vatan bölünmez’ diye sloganlar attığı duyuldu.

Cezaevine yığınak yapan jandarma ekipleri, operasyon için hazır hale getirilirken, eylemci mahkûmlarla görüşme yolları arandı.



İlk olarak Burhaniye Kaymakamı Ali Uslanmaz ve Burhaniye Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Şafak, jandarma güvenlik kulesine çıkarak rehinelerle birlikte havalandırma boşluğunda bekleyen mahkûmlara seslendi.

Başsavcı Şafak, “Sizin isteklerinizi dikkate alıyoruz. Cezaevleri Genel Müdürü ile görüştüm. Memnun olmayanları istediği cezaevine nakletme sözü aldım. Yeter ki isyanı sona erdirin” demesine rağmen tutuklu ve hükümlüler aralarında görüştükten sonra teklife olumsuz yanıt verdi.

Mahkûmlardan Hüsnü Kazar, hazırladıkları metni okudu, “Cezaevindeki kötü olan şartların iyileştirilmesini istiyoruz. Yemekler çok kötü, 3 kişi aynı yatakta yatıyoruz. Yeterli sayıda çamaşır makinesi, buzdolabı ve televizyonumuz yok” dedi.



Balıkesir Valisi Selahattin Hatipoğlu da yaklaşık 1 saat sonra İl Jandarma Komutanı Jandarma Kurmay Albay Mehmet Tural ile birlikte cezaevine geldi. Vali Hatipoğlu, Albay Tural, Burhaniye Belediye Başkanı CHP'li Fikret Akova, İl Emniyet Müdürü Coşkun Hayal ve cezaevi yetkileriyle toplantı yaptı.



Vali Hatipoğlu'nun isyanın durumu hakkında bilgi alması ardından, mahkûmlarla görüşmek için cezaevinden sorumlu savcı Ersin Akdere devreye girdi. Havalandırma boşluğundaki mahkûmlarla bir koğuşun penceresinden 10 dakika görüşen Akdere, tüm isteklerinin yerine getirileceği sözünü verdi. İkna olan tutuklu ve hükümlüler, ellerinde rehin tuttukları 5 görevliyi serbest bıraktı. Jandarmanın saat 09.15'te içeri girmesiyle birlikte isyan sona erdi.



Sabah erken saatlerde, isyanı haber alıp cezaevine gelen 30’a aşkın tutuklu ve hükümlü yakını da olup bitenleri endişeli gözlerle izledi. Çok sayıda yatak ve ranzanın yandığı, kullanılmaz hale geldiği isyanın ardından koğuşlarda temizlik çalışmalarına başlandı. 4 mahkûm nakil aracı da cezaevine girdi.



Balıkesir Valisi Selahattin Hatipoğlu, 120 tutuklu ve hükümlünün katıldığı isyanın kimsenin burnu dahi kanamadan sona erdirildiğini söyledi. Vali Hatipoğlu, “İçerideki mahkûm arkadaşlarla görüştük. Bazı talepleri vardı. İkna oldular ve isyanı sona erdirdiler. İçeride yaralı mahkûm bulunmuyor. Yangın da tamamen söndürüldü. Sevindirici olan kimsenin burnu kanamadan bu eylemin son bulmuş olmasıdır” dedi.



Vali Selahattin Hatipoğlu, mahkûmların talepleri konusundaki sorular üzerine, “Eksiklikler zaten gideriliyordu. Her koğuşumuzda çamaşır makinesi, buzdolabı, televizyon var. Tek sorun koğuşların kalabalık olması. Koğuşun bir kısmında yatakları tutuşturmuşlar. O da söndürülmüş durumda. Şu anda önemli bir durum söz konusu değil. Herhangi bir yaralı yok ve rehin alınan 5 infaz koruma memuru da sağ salim durumda. Herkes koğuşlarına çekilmiş durumda” dedi.



“Bayram arefesinde hepimizin sıkıntısı”



Tutuklu ve hükümlülerle herhangi bir anlaşma yapılmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Hatipoğlu, “Bu, 20- 25 kişinin yönlendirdiği, 3 koğuşu kapsayan bir direniş. Bu kişiler daha sonra cumhuriyet başsavcılığımızın cezaevi yönetimiyle yapacağı araştırma sonucunda ortaya çıkacak. Ramazan Bayramı arefesinde bu tür bir hareketi insani görmedik. Talepleri varsa da bunlar hepimizin sıkıntısıdır. ‘Çözeriz’ noktasında kendileriyle konuştuk ve olumlu karşıladılar” diye konuştu.



Açık görüş belirsizliği



Vali Hatipoğlu, cezaevinde bayram nedeniyle açık görüşe izin verilip- verilmeyeceği konusununun Burhaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nin yetkileri dahilinde olduğunu söyledi. Vali Selahattin Hatipoğlu, “Şu anda cezaevinde yanmadan dolayı koku var. Onun tedbirlerini alacaklar, mutlaka bir sonuca varılır. Ama, mahkumların en büyük talep ya da sorunu kalabalık cezaevi. Cezaevi 174 kişi kapasiteli ama 250 kişi kalıyor. Yoğunluktan dolayı da bir sıkıntı var. O da aşılmaya çalışılacak” dedi.



Kesici ve delici aletler bulundu



İsyanın sonrasında jandarmanın cezaevinde yaptığı aramada çok sayıda kesici ve delici alet ele geçirilirken, aramaların devam ettiği bildirildi. Tutuklu ve hükümlülerin olay sırasında koğuşlardaki televizyon, buzdolabı ve dolapları da kırdıkları ve bahçeye attıkları belirlendi. Koğuşlardaki yanan yataklar ise tutuklu ve hükümlüler tarafından el arabalarıyla taşınarak çöp alanına götürülüyor.

