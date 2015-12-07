Cezaevindeki kişi sayısı bir yılda yüzde 10 arttı

TÜİK’in istatistiklerine göre, her yılın 31 Aralık tarihi itibariyle Türkiye’de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2010 yılında 163 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla sürekli artarak 2014 yılında 204’e ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ceza İnfaz Kurumu İstatistikleri’ni yayınladı.

2014 yılına ait istatistiklere göre, ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı bir önceki yıla oranla yüzde 10,1 arttı.

Buna göre, 31 Aralık 2014’te ceza infaz kurumlarında 158 bin 690 kişi bulunuyordu.

Çoğunluk erkekler

TÜİK’in verdiği bilgiler şöyle:

* Ceza infaz kurumunda bulunanların yüzde 96,4’ünü erkekler oluşturdu.

* Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2014 tarihindeki nüfusunun yüzde 86’sını hükümlüler ve yüzde 14’ünü tutuklular oluşturdu.

Bu kişilerin yüzde 96,4’ünü erkekler, yüzde 3,6’sını ise kadınlar oluşturdu.

Artış

* Her yılın 31 Aralık tarihi itibariyle Türkiye’de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2010 yılında 163 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla sürekli artarak 2014 yılında 204’e ulaştı.

* 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 253’ü ceza infaz kurumunda yer aldı.

* Ceza infaz kurumlarına 2014 yılında 170 bin 733 hükümlü girdi.

Giriş çıkış kayıtları

* Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 2014’te ceza infaz kurumlarına 170 bin 733 hükümlü giriş kaydı yapıldı.

* Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 135 bin 784 hükümlü çıkış kaydı yapıldı.

* Giren hükümlülerin yüzde 96,3’ünü, çıkan hükümlülerin ise yüzde 96,4’ünü erkekler oluşturdu.

* 2014’te cezaevine giren hükümlülerin yüzde 17,5’i hırsızlık, yüzde 14,5’i yaralama, yüzde 8,2’si İcra İflas Kanunu’na muhalefet ve yüzde 5,2’si ise öldürme suçu işledi.

Eğitim

* Hükümlülerin yüzde 31,6’sını ilköğretim mezunları oluşturdu.

* Öldürme suçu işleyenlerin yüzde 26’sı lise ve yükseköğretim mezunuydu.

* İcra İflas Kanunu’na muhalefet suçu işleyenlerde en yüksek oran lise ve dengi meslek okulu mezunlarında görüldü: yüzde 28,1. (YY)

TÜİK cezaevi istatistiklerine buradan ulaşabilirsiniz.