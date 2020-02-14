Cezaevindeki Kadir Şeker, ailesiyle görüştü: "Kendisine 'katil' denmesine üzülüyor"

Sevgilisi tarafından darp edilen kadını kurtarmak isterken cinayet işleyen Kadir Şeker, ilk kez ailesi ile görüştü. Şeker, kendisine katil denmesine üzüldüğünü söyledi. Ailesi Şeker'e Dostoyevski'nin Suç ve Ceza romanını götürdüklerini söyledi.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, Konya'da sevgilisi tarafından darp edilen kadını kurtarmak isterken cinayet işleyen Kadir Şeker, ilk kez ailesi ile görüştü. Üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, geçen hafta parkta Özgür Duran ile Ayşe D.'nin tartıştığını gördü. Tartışmaya müdahale eden Şeker ile Özgür Duran'ın arasında arbede yaşandı. Çıkan arbedede Kadir Şeker, Duran'ı bıçakladı. Özgür Duran hayatını kaybedince Şeker de tutuklandı.

Kadir Şeker'i kaldığı cezaevinde ailesi ziyaret etti. Abi Hidayet Şeker, Kadir hakkında kamuoyunda "katil oldu" ifadesinin kullanılmasından rahatsız olduğunu belirterek "Kendisinden 'katil' diye bahsedilmesine üzülmüş. Adaletin tecelli edeceğine inanıyor." dedi.

Ağabey, "Bizden istediği ve eksik kalan bazı kitapları vardı. Onları götürdük. Rus edebiyatının klasiklerini çok sever. Dostoyevski'nin 'Suç ve Ceza' adlı kitabını tekrar okusun diye götürdüm. Olaya ilişkin detayları hiç konuşmadık. O bir şey demedi, biz de hiç sormadık. Zaten polise, savcıya ve avukatlara olayla ilgili yeterince açıklama yaptı," ifadelerini kullandı.