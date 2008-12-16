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Politika

Cezaevindeki gazeteci Özkan parti lideri oluyor

Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Tuncay Özkan, 28 Aralık’ta Yeni Parti’nin başına geçiyor

16 Aralık 2008 02:00


Ergenekon sanığı Tuncay Özkan, 28 Aralık’ta Yeni Parti’nin (YP) başına geçiyor. Avukatları aracılığı ile cezaevinde üyelik formlarını dolduran Özkan, genel başkanlığa adaylık dilekçesini de yine avukatları kanalıyla YP’ye teslim etti.

Özkan için Ankara Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak kongrede, gövde gösterisine hazırlanıyor. Kongre için billboardlar kiralandı ve Özkan’ın resimlerinin yer aldığı afişler hazırlandı.

YP’nin teşkilat çalışmalarını sürdüren eski Bakan Yaşar Okuyan, Mümtaz Soysal’ın Bağımsız Cumhuriyet Partisi’nden cezaevinde istifa ederek, avukatları aracılığı ile Yeni Parti’ye üyelik formunu gönderen Özkan’ın, genel başkanlığa adaylık başvurusunu partiye ulaştırdı.

İlk olacak

Özkan, YP’nin 28 Aralık Pazar Ankara’da günü düzenlenecek kongresinde genel başkanlık koltuğuna resmen oturacak. 31 kişilik kurucular kurulu tarafından, gıyabında genel başkan seçilecek olan Özkan bir ilke imza atacak.

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