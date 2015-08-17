Cezaevindeki eski eşten 'Okunmuştur' damgalı tehdit mektubu

Hırsızlık ve yaralama suçundan Niğde E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan T.K., eski eşi İ.K.'yi Niğde Kapalı Cezaevi Müdürlüğü Mektup Okuma Komisyon Başkanlığı tarafından okunanan mektuplar aracılığıyla öldürmekte tehdit ettiği ortaya çıktı.

Radikal'de yer alan habere göre, Adana'da yaşayan 30 yaşındaki İ.K., cezaevindeki eski eşi 33 yaşındaki T.K.'nın gönderdiği 'okunmuştur' damgalı mektupta kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirtip, "Bu mektubun gönderilmesine nasıl izin veriliyor" dedi. Şu anda hırsızlık ve yaralama suçlarından Niğde E Tipi Kapalı Cezaevi'nde kalan T.K.'dan sürekli şiddet gördüğü için boşandığını belirten İlkay Kayam, "Eşimin beni sürekli dövmesine dayanamayarak 2008 yılında ayrıldım. O dönemde boşanma davası açtım diye parmaklarımı kırdı, 7 yıllık evliliğimizde kocam sürekli cezaevine girip çıkıyordu" dedi.

'Can güvenliğim tehlikede'



Eşinin boşanmayı gururuna yediremediğini anlatan İlkay Kayam şunları anlattı:"Cezaevinden sürekli bana tehdit mektupları yazıyor. Bana mektubunda 'Son günlerini iyi yaşa, zamanını iyi geçir' demiş. Oradaki görevliler de mektuplara 'Okunmuştur' mührü basıyor. Cezaevindeki birinin beni tehdit etmesi ve bunu görevlilerin kontrol etmemesi suç değil mi?' diye sordu.



Evliliklerinden Deniz ve Mustafa Can adlarında iki erkek çocuklarının olduğunu belirten genç kadın , "Eşimin kısa bir cezası kaldı, can güvenliğim tehlikede" dedi. Cezaevinden gelen mektupları gösteren İlkay Kayam, T.K. hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunacağını söyledi