Cezaevindeki çocukları için Ankara'ya yürüyorlar

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) - İSTANBUL\'da yaşayan Ümit Arpa, uyuşturucuyla yakalandıktan sonra tutuklanıp, 12 yıl 8 ay hapis cezası alan oğlu için af istediğini belirterek, Ankara\'ya başlattığı yürüyüşte bugün Bolu\'ya ulaştı. Arpa\'ya oğulları cezaevinde olan Gülten Karateke, Hatice Adaman ve Salim Eroğlu da katıldı.

İstanbul\'da oturan Ümit Arpa, askere gitmesine 12 gün kala, üzerinde uyuşturucuyla yakalandıktan sonra tutuklanıp, 12 yıl 8 ay hapis cezası alan oğlu Murat Arpa serbest bırakılması için Ankara\'ya yürüyüş başlattı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü\'nden Pazartesi günü yürüyüşe başlayan Ümit Arpa, bugün Bolu\'ya ulaştı. TBMM\'ye giderek, sıkıntılarını ve taleplerine dile getirmek istediğini belirten Arpa\'ya destek olmak için oğulları çeşitli suçlamalarla cezaevinde yatan Gülten Karateke, Hatice Adaman ve Salim Eroğlu da katıldı.

Kader kurbanlarına af istediğini söyleyen Ümit Arpa, \"Cumhurbaşkanımıza kader kurbanlarından, mahkumlarımızdan af için yürüyorum. Değerli Cumhurbaşkanımız, komutanımız, devlet büyüklerimizden rica ediyorum, sizin de evlatlarınız var. Allah rızası için duyun sesimizi. Tabii ki her insan suçlu değildir. Arkadaş kurbanları var. Suçsuz insanlara, kader kurbanlarına af istiyoruz\" dedi.

Yanlarına 3 kişinin daha katıldığını ifade eden Arpa, yol güzergahında daha da katılacakların olacağını ifade ederek, \"Ben 15 Temmuz\'da da köprüde mücadele ettim. Oradan başladım yürüyüşe. Bugün de buraya geldim. Arkadaşlar sonradan katıldılar bana. Daha da katılacaklar. Allah\'ın izniyle Cumhurbaşkanımıza kadar gideceğim Ankara\'ya. Önümüzdek hafta sonu Ankara\'ya varırım\" diye konuştu.

Yağmur yağmazsa dışarıda, imkanı olursa da otellerde kaldığını söyleyen Arpa, \"İzmit’te köprü altına yattım. 48 yaşında ben bir babayım. Oğlum için köprü altında da kaldım. Sayın Cumhurbaşkanım siz de bir babasınız. Siz de bir dönem mahkum oldunuz. Allah aşkına duyun sesimizi\" dedi.

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