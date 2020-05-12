Cezaevindeki çocuklar için bağımsız kurumlar denetim yapmalı talebi

CİSST Hapiste Çocuk Ağı Temsilcisi Cansu Şekerci, cezaevlerindeki salgın riski altındaki çocuk tutuklular için bağımsız kurumların hapishaneleri ziyaret etmesini istedi.

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri kapsamında Adalet Bakanlığı tarafından cezaevlerindeki tüm görüşler, cezaevleri arası nakiller, aile görüşme odalarının kullanıma dair uzatılan yasak kararları 15 Mayıs'a kadar sürecek.

2 bin 500 çocuk mahkûm var

Evrensel gazetesinin haberine göre; Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi’nin Kasım 2019’da paylaştığı verilere göre, cezaevlerinde 2 bin 500 çocuk mahkûm var. Bunların yanı sıra 780 çocuk da cezaevinde annesinin yanında kalıyordu.



Bunlardan kaçının yapılan son infaz düzenlemesiyle cezaevinden çıktığı bilinmese de cezaevlerinde halen çok sayıda çocuk olduğu tahmin ediliyor.

Yasayla beraber ne kadar çocuk tutuklunun olduğu hakkında bilgileri olmadığını dile getiren Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) Hapiste Çocuk Ağı Temsilcisi Cansu Şekerci, fakat mektuplaşma faaliyetleriyle tanıştıkları bazı çocukların tahliye olduklarını, bazılarının da tahliye olmayı beklediklerinin bilgisini aldıklarını paylaştı.

Yeni disiplin suçları ve cezalar getirildi

Şekerci, yeni düzenlemenin sadece salgına karşı alınan önlemleri içermediğini de kaydetti. Düzenlemeyle beraber yeni disiplin suçları ve cezalarıyla karşılaştıklarını ifade eden Şekerci, yeni düzenlemeye göre çocuk tutukluların kendi yaşam alanlarının temizliğini yapmadığında ve bu tutumlarında ısrar ettiklerinde “onarma, tazmin etme ve eski hale getirme” gibi disiplin cezasıyla karşılaşacakları ifade etti.

Avukat ziyaretleri sınırlandırıldı

Avukat ve görüşçü ziyaretlerinin sınırlandırılması, yine izleme kurullarının yerinde yaptıkları denetimlerin bu süreçte duraksamasından ötürü çocuk tutukluların özelinde alınan önlemlerin yeterli olup olmadığına dair somut örnekler gösteremediklerini söyleyen Şekerci, salgın sürecinin uzamasının yeni sorunları ortaya çıkaracağını vurguladı. Şekerci, “Tecrit başlı başına bir problemken bu sürenin uzaması, denetimlerin yapılmaması, şiddet riskinin ve insan hakları ihlallerinin artmasına yönelik ciddi endişeler doğuruyor” dedi.

"Bağımsız kurumlar izlemeli"

Şekerci, hapishanelerden kendilerine gönderilen mektupların okuma komisyonundan geçmesi, telefon aramalarının ise dinlenmesi nedeniyle şikayetlerin tüm boyutlarını bilmek için bağımsız heyetlerin izleme ve inceleme yapmasına ihtiyaç olduğunu da vurguladı. Şekerci, “Bağımsız kurumlar olarak çocukları hapishanelerde ziyaret etmemiz ve idarenin gözetimi olmaksızın şikayetlerini ve kendi durumlarını nasıl tanımladıklarını dinlememiz gerekiyor” diye konuştu.