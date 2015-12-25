Cezaevindeki 34 gazeteci için kitap kampanyası

|
|Adı Soyadı
|Çalıştığı Basın Kuruluşu
|Aldığı Ceza
|Adresi
|1
|Beritan Canözer
|JİNHA
|İddianamesi hazırlanmadı.
|
Beritan Canözer
Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi 5 Nisan Mah. Emek Cad. Diyarbakır E Tipi Kapalı Cik Bağlar/Diyarbakır
|2
|Zeki Karakuş
|Nisebim.com
|İddianamesi hazırlanmadı.
|
Zeki Karakuş
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi Evren Mh., 47100 Mardin Merkez/Mardin
|3
|Ali Konar
|Azadiya Welat temsilcisi
|Hükümlü
7 yıl 6 ay
|
Ali Konar
Malatya E-tipi Kapalı Cezaevi Malatya, 44900 Yeşilyurt / Malatya
|4
|Can Dündar
|Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
|İddianamesi hazırlanmadı.
|
Can Dündar
Silivri Cezaevi
Silivri 9 Nolu F tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A Blok No:5 Semizkumlar 34570 İstanbul
|5
|Deniz Babir
|Azadiya Welat
|İddianamesi hazırlanmadı.
|
Deniz Babir
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi Talaytepe Mahallesi Talaytepe Küme Evleri No:57 Kayapınar Diyarbakır
|6
|Erdem Gül
|Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni
|İddianamesi hazırlanmadı.
|
Erdem Gül
Silivri Cezaevi
Silivri 9 Nolu F tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A Blok No:6 Semizkumlar 34570 İstanbul
|7
|Ensar Tunca
|Azadiya Welat Iğdır muhabiri
|Hükümlü
|Ensar Tunca
Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Erzurum
|8
|Erdal Süsem
|Eylül Dergisi editörü
|Hükümlü
Müebbet
|Erdal Süsem
Edirne F TipiAvarız Köyü Yolu Üzeri 7.km
Merkez / Edirne
|9
|Erol Zavar
|Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü
|Hükümlü
Müebbet (Kanser hastası)
|Erol Zavar
Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Kampusu Yenikent/Sincan/ Ankara
|10
|Ferhat Çiftçi
|Azadiya Welat Antep Temsilcisi
|Hükümlü
22 yıl 8 ay hapis
|Ferhat Çiftçi
Gaziantep H Tipi
İpek Yolu Üzeri Tugay Kavşağı,Yeni Adliye Arkası Şehitkamil / Gaziantep
Tel:0.342.321 09 47
|11
|Hamit Dilbahar/Duman
|Azadiya Welat yazarı
|Hükümlü
16 yıl hapis
|Hamit Duman
Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Erzurum
|12
|Hatice Duman
|Atılım gazetesi eski yazı işleri müdürü
|Hükümlü-müebbet
|Hatice Duman
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B4 koğuşu Bakırköy / İstanbul
|13
|Kamuran Sunbat
|DİHA Çukurova eski muhabiri
|Hükümlü
11 yıl 11 ay
|Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları
Yeşilyurt mahallesi Rezuk cad 73100 Şırnak
|14
|Kenan Karavil
|Radyo Dünya Genel Yayın Yönetmeni
|Hükümlü
19 yıl 9 ay
|Kenan Karavil
Kırıkkale F-tipi Kapalı Cezaevi
71460 Bahşili / Kırıkkale
|15
|Mikail Barut
|Eski Özgür Halk Dergisi editörü
|Hükümlü
6 yıl 3 ay
|Mikail Barut
Silivri Cezaev 9 Nolu F tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Semizkumlar 34570 İstanbul
|16
|Miktat Algül
|Mezitli FM Genel Yayın Koordinatörü
|Hükümlü
61 yıl
|Miktat Algül
Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Kampusu Yenikent/Sincan/ Ankara
|17
|Mustafa Gök
|Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara temsilcisi
|Hükümlü
Müebbet
|Mustafa Gök
Ceza İnfaz Kurumları Kampusu Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli
Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Yenikent/Sincan/ Ankara
|18
|Mesut Aslan
|Ötekilerin Postası
|İddianamesi hazırlanmadı.
|Gaziantep H Tipi Cezaevi İpek yolu üzeri Tugay Kavşağı, yeni adliye arkası Şehitkamil/Gaziantep G-6 Koğuşu
|19
|Nuri Yeşil
|Azadiya Welat Dersim temsilcisi
|Hükümlü
|Nuri Yeşil
Maraş Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi Maraş Elbistan
|20
|Sami Tunca
|Mücadele Birliği Yazı İşleri Müdürü
|Hükümlü
|Sami Tunca
Tekirdağ 1Nolu F Tipi A 22 koğuş Tekirdağ
|21
|Seyithan Akyüz
|Azadiya Welat Adana temsilcisi
|Hükümlü
22 yıl 6 ay
|Seyithan Akyüz
İzmir 1Nolu F Tipi Cezaevi
Kırıklar Mevki Merkez, Buca/İzmir
|22
|Şahabettin Demir
|DİHA Van muhabiri
|Hükümlü
4 yıl
|Şahabettin Demir
Van Erciş Açık Ceza İnfaz Kurumu Van
|23
|Hidayet Karaca
|Samanyolu TV Yayın Grubu Başkanı
|İddianamesi hazırlanmadı.
|Hidayet Karaca
Silivri Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü
9 No'lu Cezaevi A-11 Silivri/İstanbul
|24
|Mehmet Baransu
|Taraf Gazetesi Yazarı
|İddianamesi hazırlanmadı.
|Mehmet Baransu
Silivri Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü 9 No'lu Cezaevi A-3 (8.oda) Silivri / İstanbul
|25
|Özgür Amed (Ethem Çağır)
|
|3 yıl 1,5 ay
|Ethem Çağır
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi
Talaytepe Mah. Talaytepe Küme evleri No:57 Kayapınar / Diyarbakır
|26
|Gültekin Avcı
|Bugün Gazetesi Yazarı
|İddianamesi hazırlanmadı.
|Gültekin Avcı
Silivri Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü
9 No'lu Cezaevi A-2 Silivri/İstanbul
|27
|Mohammed İsmael Rasool
|Vice TV tercümanı
|"Silahlı örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla tutuklandı, iddianamesi hazırlanmadı.
|Mohammed İsmael Rasool
Yürekli Mah. 5595 Sk. No:20/B-2
Posta Kodu: 01220
Sarıçam / Adana
|28
|Cevheri Güven
|Nokta Dergisi Genel Yay. Yön.
|İddianamesi hazırlandı. "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmek" ile suçlanıyor.
|Cevheri Güven
Cevheri Güven
Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 9 nolu cezaevi A1 koridor A3 koğuş Silivri / İstanbul
|29
|Murat Çapan
|Nokta Dergisi Yazıişleri Müdürü
|İddianamesi hazırlandı. "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmek" ile suçlanıyor.
|Murat Çapan
Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
Kapalı cezaevi, A 4 Koğuşu Silivri / İstanbul
|30
|İdris Yılmaz
|DİHA
|Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla açılan davası 18 Aralık'ta başlayacak.
|İdris Yılmaz
Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
İskele Mahallesi 735-Cezaevi 1. Sokak Tuşba / Van
|31
|Vildan Atmaca
|JİNHA
|Duruşması 29 Aralık'ta başlayacak
|Vildan Atmaca
Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
İskele Mahallesi 735-Cezaevi 1. Sokak Tuşba / Van
|32
|Yılmaz Kahraman
|Özgür Halk Dergisi Editörü
|10 yıl
|Yılmaz Kahraman
Semizkumlar Mah. Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 5 nolu f 2 koğuşu Silivri / İstanbul
|33
|Gurbet Çakar
|Hevi Jin Dergisi Yazıişlri Müdürü
|7 yıl 6 ay
|Gurbet Çakar
Van E Tipi Cezaevi, yada T Tipi
İskele Mahallesi 735-Cezaevi 1. Sokak
Tuşba / Van
|34
|Tahsin Sağaltıcı
|Yürüyüş Dergisi Muhabiri
|Soruşturma aşamasında
|Tahsin Sağaltııcı
Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Avarız Köyü Yolu Üzeri 7.km Merkez / Edirne