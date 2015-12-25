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Cezaevindeki 34 gazeteci için kitap kampanyası

İşte cezaevindeki 34 gazetecinin adresi ve adli süreçlerdeki son durum...

25 Aralık 2015 18:55

Bianet, hapishanede bulunan 34 gazeteci için kitap kampanyası başlatarak, gazetecilerin çalıştığı basın kurumlarını, adli süreçteki son durumu ve cezaevindeki adreslerini yazdı.

Haberde "2016'ya sayılı günler kala hapisteki 34 meslektaşımıza kitap göndermek isteyenler için hazırladığımız hapis gazeteciler listesini ikinci defa güncelleyerek yayınlıyoruz" dendi.

Cezaevindeki 36 gazeteci ve adresleri şöyle:

  Adı Soyadı Çalıştığı Basın Kuruluşu Aldığı Ceza Adresi
1 Beritan Canözer JİNHA İddianamesi hazırlanmadı.

Beritan Canözer
Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi 5 Nisan Mah. Emek Cad. Diyarbakır E Tipi Kapalı Cik Bağlar/Diyarbakır

 
2 Zeki Karakuş Nisebim.com İddianamesi hazırlanmadı.

Zeki Karakuş
Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi Evren Mh., 47100 Mardin Merkez/Mardin

 
3 Ali Konar Azadiya Welat temsilcisi Hükümlü

7 yıl 6 ay

Ali Konar
Malatya E-tipi Kapalı Cezaevi Malatya, 44900 Yeşilyurt / Malatya
4 Can Dündar Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İddianamesi hazırlanmadı.

Can Dündar

Silivri Cezaevi
Silivri 9 Nolu F tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A Blok No:5 Semizkumlar 34570 İstanbul
5 Deniz Babir Azadiya Welat İddianamesi hazırlanmadı.

Deniz Babir

Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi Talaytepe Mahallesi Talaytepe Küme Evleri No:57 Kayapınar Diyarbakır
6 Erdem Gül Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İddianamesi hazırlanmadı.

Erdem Gül

Silivri Cezaevi

Silivri 9 Nolu F tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu A Blok No:6 Semizkumlar 34570 İstanbul
7 Ensar Tunca  Azadiya Welat Iğdır muhabiri  Hükümlü  Ensar Tunca
Erzurum Oltu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Erzurum 
8 Erdal Süsem  Eylül Dergisi editörü  Hükümlü

Müebbet

 Erdal Süsem
Edirne F TipiAvarız Köyü Yolu Üzeri 7.km
Merkez / Edirne 
9 Erol Zavar  Odak Dergisi Sahibi ve Yazı İşleri Müdürü  Hükümlü

Müebbet (Kanser hastası)

 Erol Zavar
Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Kampusu Yenikent/Sincan/ Ankara 
10 Ferhat Çiftçi  Azadiya Welat Antep Temsilcisi  Hükümlü

22 yıl 8 ay hapis

 Ferhat Çiftçi
Gaziantep H Tipi
İpek Yolu Üzeri Tugay Kavşağı,Yeni Adliye Arkası Şehitkamil / Gaziantep
Tel:0.342.321 09 47 
11 Hamit Dilbahar/Duman  Azadiya Welat yazarı  Hükümlü

16 yıl hapis

 Hamit Duman
Erzurum H Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu Erzurum 
12 Hatice Duman  Atılım gazetesi eski yazı işleri müdürü  Hükümlü-müebbet  Hatice Duman
Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu B4 koğuşu Bakırköy / İstanbul 
13 Kamuran Sunbat  DİHA Çukurova eski muhabiri  Hükümlü

11 yıl 11 ay

 Şırnak T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumları
Yeşilyurt mahallesi Rezuk cad 73100 Şırnak 
14 Kenan Karavil  Radyo Dünya Genel Yayın Yönetmeni  Hükümlü

19 yıl 9 ay

 Kenan Karavil
Kırıkkale F-tipi Kapalı Cezaevi
71460 Bahşili / Kırıkkale 
15 Mikail Barut  Eski Özgür Halk Dergisi editörü  Hükümlü

6 yıl 3 ay

 Mikail Barut
Silivri Cezaev 9 Nolu F tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Semizkumlar 34570 İstanbul 
16 Miktat Algül  Mezitli FM Genel Yayın Koordinatörü  Hükümlü

61 yıl

 Miktat Algül
Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumları Kampusu Yenikent/Sincan/ Ankara 
17 Mustafa Gök  Ekmek ve Adalet Dergisi Ankara temsilcisi  Hükümlü

Müebbet

 Mustafa Gök
Ceza İnfaz Kurumları Kampusu Sincan 1 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli
Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü Yenikent/Sincan/ Ankara 
18 Mesut Aslan Ötekilerin Postası İddianamesi hazırlanmadı.  Gaziantep H Tipi Cezaevi İpek yolu üzeri Tugay Kavşağı, yeni adliye arkası Şehitkamil/Gaziantep G-6 Koğuşu 
19 Nuri Yeşil  Azadiya Welat Dersim temsilcisi  Hükümlü  Nuri Yeşil
Maraş Elbistan E Tipi Kapalı Cezaevi Maraş Elbistan 
20 Sami Tunca  Mücadele Birliği Yazı İşleri Müdürü  Hükümlü  Sami Tunca
Tekirdağ 1Nolu F Tipi A 22 koğuş Tekirdağ 
21 Seyithan Akyüz  Azadiya Welat Adana temsilcisi  Hükümlü

22 yıl 6 ay

 Seyithan Akyüz
İzmir 1Nolu F Tipi Cezaevi
Kırıklar Mevki Merkez, Buca/İzmir 
22 Şahabettin Demir  DİHA Van muhabiri  Hükümlü

4 yıl

 Şahabettin Demir
Van Erciş Açık Ceza İnfaz Kurumu Van 
23 Hidayet Karaca  Samanyolu TV Yayın Grubu Başkanı  İddianamesi hazırlanmadı.  Hidayet Karaca
Silivri Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü
9 No'lu Cezaevi A-11 Silivri/İstanbul 
24 Mehmet Baransu  Taraf Gazetesi Yazarı  İddianamesi hazırlanmadı.  Mehmet Baransu
Silivri Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü 9 No'lu Cezaevi A-3 (8.oda) Silivri / İstanbul 
25 Özgür Amed (Ethem Çağır)    3 yıl 1,5 ay  Ethem Çağır
Diyarbakır D Tipi Kapalı Cezaevi
Talaytepe Mah. Talaytepe Küme evleri No:57 Kayapınar / Diyarbakır 
26 Gültekin Avcı  Bugün Gazetesi Yazarı  İddianamesi hazırlanmadı.  Gültekin Avcı
Silivri Kapalı Cezaevi İnfaz Kurumu Kampüsü
9 No'lu Cezaevi A-2 Silivri/İstanbul 
27 Mohammed İsmael Rasool  Vice TV tercümanı  "Silahlı örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçlamasıyla tutuklandı, iddianamesi hazırlanmadı.  Mohammed İsmael Rasool
Yürekli Mah. 5595 Sk. No:20/B-2
Posta Kodu: 01220
Sarıçam / Adana 
28 Cevheri Güven  Nokta Dergisi Genel Yay. Yön.  İddianamesi hazırlandı. "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmek" ile suçlanıyor.  Cevheri Güven
Cevheri Güven
Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 9 nolu cezaevi A1 koridor A3 koğuş Silivri / İstanbul 
29 Murat Çapan  Nokta Dergisi Yazıişleri Müdürü  İddianamesi hazırlandı. "Türkiye Cumhuriyeti hükümetine karşı silahlı isyana tahrik etmek" ile suçlanıyor.  Murat Çapan
Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
Kapalı cezaevi, A 4 Koğuşu Silivri / İstanbul 
30 İdris Yılmaz  DİHA  Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla açılan davası 18 Aralık'ta başlayacak.  İdris Yılmaz
Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
İskele Mahallesi 735-Cezaevi 1. Sokak Tuşba / Van 
31 Vildan Atmaca  JİNHA  Duruşması 29 Aralık'ta başlayacak  Vildan Atmaca
Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
İskele Mahallesi 735-Cezaevi 1. Sokak Tuşba / Van 
32 Yılmaz Kahraman  Özgür Halk Dergisi Editörü  10 yıl  Yılmaz Kahraman
Semizkumlar Mah. Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü 5 nolu f 2 koğuşu Silivri / İstanbul 
33 Gurbet Çakar  Hevi Jin Dergisi Yazıişlri Müdürü  7 yıl 6 ay  Gurbet Çakar
Van E Tipi Cezaevi, yada T Tipi
İskele Mahallesi 735-Cezaevi 1. Sokak
Tuşba / Van 
34 Tahsin Sağaltıcı  Yürüyüş Dergisi Muhabiri  Soruşturma aşamasında  Tahsin Sağaltııcı
Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu
Avarız Köyü Yolu Üzeri 7.km Merkez / Edirne 
 

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