Cezaevinde yine işkence iddiası

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İzmir Şubesi üyeleri, 3 gün önce İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde tutuklu İ.K. ve F.Ç.'nin, önce ring aracında daha sonra da cezaevinde askerler tarafından dövüldüğünü iddia etti. Dövülen iki kişiyle olaydan bir gün sonra cezaevinde görüştüklerini belirten avukatlar, dayak izlerini bir tutanakla tespit ettiklerini söyledi.



ÇHD üyesi avukatlar, İzmir 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde kalan tutuklulardan İ.K. ve F.Ç.'ye dayak atılıp, işkenye yapıldığını öne sürdü. Dayak ve işkence gördükleri ileri sürülen İ.K. avukatlara olayı şöyle anlattı:



"Hastaneye gitmek üzere ring aracına bindik. Aracın içinde bir üsteğmenin yönlendirdiği iki uzman çavuş ve 8- 10 asker tarafından dövüldük. Özellikle kafamıza daha çok darbe aldık. Ring aracında yere yatırılarak dövüldükten sonra, ayaklarımızdan sürüklenerek, kafalarımızı aracın demir merdivenlerine çarpacak şekilde indirildik. Jandarma, arama noktasına getirip, kamerası olmayan bu bölümde bizi tekrar dövdü. Ellerimiz kelepçeliydi. Hastaneye götürülmek için 3 saat ambulans bekledik."



Dayak izleriyle ilgili bir tutanak tuttuklarını belirten avukatlar, İ.K. ve F.Ç.'nin hastanede bulundukları sırada işkence görmelerine rağmen tedavilerinin yapılmadığını da öne sürdü. Avukatlardan biri şunları söyledi:



"Cezaevlerinde hücrelerine konulan tutuklular hakkında henüz herhangi bir adli rapor düzenlenmemiştir. İşkence cezaevlerinde bugün halen kanayan bir yaradır. Daha fazla Engin Çeber vakası yaşanmadan, daha fazla mahpus dövülmeden kamuoyunu yüzünü cezaevlerine dönmeye ve yetkilileri harekete geçirmek üzere tepki vermeye, yetkilileri İ.K. ve F.Ç.'nin tedavilerinin derhal yapılması ve sorumlular hakkında işlem başlatılması için harekete geçmeye davet ediyoruz."