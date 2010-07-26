Cezaevinde yangın: 1 ölü 3 yaralı

T24 - Elazığ E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nde çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, cezaevinde psikolojik sorunları olan tutuklu ve hükümlülerin bulunduğu müşahede bölümde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Cezaevi personeli ve itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Öte yandan, tutuklu ve hükümlü yakınları, cezaevi önüne gelerek bilgi almaya çalıştı.