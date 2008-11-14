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Cezaevinde ütülü işkenceye 5 tutuklama

Adapazarı’nda, üç erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığa ütüyle işkenceye 5 tutuklama.

14 Kasım 2008 02:00

Adapazarı’nda, üç erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan sanığa ütüyle işkenceye 5 tutuklama.


Adapazarı’nda, bir ay önce, üç erkek çocuğuna cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle tutuklanan 48 yaşındaki Selahattin İşçimen cezaevi’ne konuldu.
Şüphelinin yakınları infaz memurlarının İsçimen’e ütü ile işkence yaptıklarını ileri sürdü. Adalet Bakanlığı’ndan gelen iki müfettiş inceleme başlattı.
İşçimen, olayı doğrulayınca dokuz infaz koruma memuru ve başgardiyan hakkında soruşturma başlatıldı. Adliyeye sevk edilen ve kimlikleri açıklanmayan ikisi infaz koruma baş memuru, üçü de infaz koruma memuru olmak üzere beş görevli "işkence" suçundan tutuklandı.

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