Cezaevinde 'tüp bebek' sevdası

Hırsızlıktan hüküm giyen ve cezaevinde evlenen iki mahkûm, Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na başvurarak tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak için izin istedi.



Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi’nde yatan E.D. kendisinin 2033’te, anne olmak isteyen eşinin ise 2015’te tahliye olacağını, bu süreçte eşinin anne olma ihtimalinin ortadan kalkabileceğini gerekçe gösterdi.



Hürriyet gazetesinin haberine göre hırsızlıktan hüküm giyen ve cezaevinde evlenen iki mahkûm, Meclis İnsan Hakları Komisyonu’na başvurarak tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak için izin istedi. E.D. ve Y.D. üç sene önce hırsızlık suçlamasıyla gözaltına alındı. Üç gün sonra da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar. E.D. birçok hırsızlık suçundan toplam 42 yıl hüküm giydi.



Cezaevinden çıkış tarihi 2049 olarak hesaplanırken, koşullu salıverilme indirimiyle bu tarih 2033’e düştü. Y.D.’nin salıverilme tarihi de 2015 olarak belirlendi. Isparta E tipi kapalı cezaevine gönderilen iki suç ortağı, cezaevinde evlendi. Yaklaşık üç yıldır cezaevinde bulunan çift, çocuk sahibi olmak isteyince çareyi TBMM İnsan Hakları Komisyonu’nda aradı.



E.D. komisyona gönderdiği dilekçede, psikolojik sorunlarının giderilmesi ve aile birliğinin devamı açısından doktor gözetiminde tüp bebekle çocuk sahibi olmak istediklerini belirtti. İzin verilmesi halinde tüm masrafları kendilerinin karşılayacağını ifade etti. Y.D. ise dilekçesinde, daha 24 yıl cezaevinde yatacak olan çok sevdiği eşinin yaşama daha sıkı tutunması için anne olmak istediğini yazdı.



Bakanlığa dilekçe



Komisyon Başkanı AKP Mersin Milletvekili Prof. Dr. Zafer Üskül dilekçeleri Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Üskül, Bakanlığa yazdığı yazıda bu talebin İHAM kararı çerçevesinde değerlendirilmesini isterken, mevzuatta bir hüküm bulunup bulunmadığını, mevzuat öngörmüyorsa bu konuda yasal çalışma yapılıp yapılmayacağını sordu.



İHAM’ye göre insan hakkı



İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi (İHAM), 2007’nin aralık ayında verdiği kararda, İngiliz mahkûm Kirk Dickson’ın cezaevinde tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmasına izin vermeyen İngiltere hükümetini haksız bulmuştu. Mahkeme, Dickson’ın sperm bağışı yaparak çocuk sahibi olmasının engellenemeyeceğini tespit etmişti. 1994’te cinayet suçundan ömür boyu hapse mahkûm olan Dickson, mektup arkadaşlığı yoluyla tanıştığı Lorraine adlı kadınla 1999’da evlendi. Çift, İHAM’a başvurdu ve uzun bir yargı sürecinin ardından tüp bebek konusunda zafer kazandı.

