Cezaevinde tecritte tutulan Taylan Kulaçoğlu’nun tutukluluğuna itiraz edildi

Sosyal medyada “İsimsizler” adı altında platform kurduğu öne sürülüp hedef gösterilmesinin ardından tutuklanan Taylan Kulaçoğlu’nun avukatı Tamer Doğan, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz etti.

Cumhuriyet'ten Seyhan Avşar'ın haberine göre, avukat Doğan, müvekkiline temizlik malzemesi, kıyafetleri ve hesabına yatırılan paranın verilmediğini belirterek “Müvekkil Taylan Kulaçoğlu özel bir muameleye maruz kalıyor. Böyle bir uygulama kabul edilemez, bu bir işkencedir” dedi.

Uzun süredir AKP’ye yakın basın yayın organlarında hedef gösterilen Taylan Kulaçoğlu, sosyal medyada yaptığı paylaşımlar nedeniyle “suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamasıyla 17 Mayıs’ta Balıkesir’de gözaltına alındı. Tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Ancak sulh ceza hâkimliğinin kararına savcılığın yaptığı itiraz sonucu Kulaçoğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Gözaltına alınan Kulaçoğlu tutuklandı. İki haftadır tutuklu olan Kulaçoğlu’nun avukatları Balıkesir 2. Sulh Ceza Hâkimliği’ne verdikleri dilekçe ile müvekkillerinin tutukluluğuna itiraz etti.

Tamer Doğan, müvekkilin 2 haftadır pandemi bahanesiyle tecritte tutulduğunu belirterek, “İlk günden müvekkilin ailesi para yatırmasına rağmen bu para müvekkile verilmemiştir. Haliyle müvekkil kantinden alışveriş yapamıyor. Yastık, sigara, temizlik malzemesi alamıyor. Boynu yastıksız yatmaktan tutulmuş durumda. Eski püskü yırtık kıyafetler var çünkü alındığındaki kıyafetleri uygun bulmamışlar. Ailenin götürdüğü kıyafetler de verilmiyor” dedi.