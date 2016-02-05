Süpürge sapıyla cinsel istismara 3 tutuklama

Hatay'da cezaevinde cinsel taciz suçundan tutuklu 2 genci cezalandırmak için etek giydirip dans ettirdikten sonra süpürge sapıyla tacizde bulundukları gerekçesiyle 12'şer yıl hapis cezasına çarptırılan Emrah A., Mikail K. ve Özkan Ç. gizlendikleri evde yakalandı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre; Adana'da 2006 yılında üçü de 17 yaşında olan Emrah A., Mikail K. ve Özkan Ç., işledikleri bir cinayet suçundan Hatay Kapalı İnfaz Cezaevi Kurumu Çocuk koğuşuna kapatıldı. Bir süre sonra bir erkek çocuğa cinsel istismarda bulunan M.A. ve B.A. da aynı cezaevine gönderildi. Emrah A., Mikail K. ve Özkan Ç., kendileriyle aynı koğuşa gelen M.A. ve B.A.'ya iddiaya göre ceza vermek maksadıyla önce etek giydirerek dans ettirdi. Bununla yetinmeyip ikisine de süpürge sapı ile cinsel istismarda bulundu. M.A. ve B.A.'nın şikayeti üzerine haklarında 'cinsel istismar' suçundan dava açılan 3 kişi, cinayet suçundan tahliye oldu.





Yargıtay, 12'şer yıl cezayı onadı



Ancak 3 sanık, cinsel istismar suçundan yargılandıkları mahkemece 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaları Yargıtay'ca onanan 3 kişi hakkında yakalama kararı çıktı. Adana'da olduğu belirlenen 3kişiyi yakalamak için çalışma yapan Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri adreslerini saptadı. Polis dün sabah Emrah A., Mikail K.'yı merkez Sarıçam İlçesi Şahintepe Mahallesi'nde, Özkan Ç.'yi ise Orhan Gazi Mahallesi'nde gizlendikleri evde yakaladı. 3 kişi işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.