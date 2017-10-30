Cezaevinde sanat; boya kalemleri verilmedi, bal ve bitki özlerinden resim yaptı

Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde 4.5 aydır tutuklu bulunan gazeteci-ressam tutuklu Zehra Doğan, 29 Ekim 2016 tarihinde, tam bir yıl önce, yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapatılan dünyanın ilk kadın haber ajansı Jin Haber Ajansı’nın (JINHA) kapatılış yıl dönümünde 8 yeni resim çizdi.

Çizdiği resimlerden dolayı tutuklu bulunan gazeteci-ressam Zehra Doğan, cezaevinde tüm engellemelere rağmen resim yapmaya devam ediyor.

Artı Gerçek’ten Refik Tekin’in haberine göre Doğan’ın resim malzemeleri olmadan çizdiği sekiz resim tamamen kendi ürettiği doğal boyalardan oluşuyor. Sigara paketlerinin folyo kağıtlarını gazete kağıtlarının üzerine yapıştıran ve tükenmez kalem ile çizgilerini oluşturan Doğan, eserlerini ise zerdeçal ve kahve kullanarak renklendiriyor.

Doğan’ın yapıştırıcı için kullandığı ürün ise bal

Daha önce “Fırçam olmadığı için ellerimi kullanıyorum” diyen Zehra Doğan, bu kez havalandırmaya düşen kuş tüylerinden yaptığı fırçayı kullanarak portrelerini oluşturmuş.