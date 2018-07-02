Cezaevinde ölü bulunan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Güven'in ön otopsi raporu açıklandı

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP’li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili davanın sanıklar arasında yer alan ve dün yattığı Sincan 1 Nolu F Tipi Cezevi'nde ölü bulunan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven'in ön otopsi raporu açıklandı. Rapora göre, Güven, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

TIKLAYIN-'FETÖ' sanığı, eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü cezaevinde ölü bulundu!

Başsavcılık ön otopsi raporunu açıkladı

Eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven, dün (1 Temmuz) yattığı Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatağında ölü bulunmuştu. Ankara Başsavcılığı Güven'in ön otopsi sonucunu açıkladı. Raporunda, " Zeki Güven (FETÖ/PDY tutuklusu) hakkında klasik otopsi tamamlanmış olup kalbe giden ana damarlardan birinin tıkalı olduğu, otopsi ilk bulgulara göre ölüm sebebi kalp krizi olup rapor sonucu beklenmektedir. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam etmektedirler" ifadelerine yer verildi.

Fethullah Gülen tarafından örgütün Emniyet üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler arasında gördüğünden "Altın çocuklar" içinde bulunduğu bildirilen Zeki Güven 22 Mayıs’ta Eskişehir’de gözaltına alınmış ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.