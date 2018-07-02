'FETÖ' sanığı, eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü cezaevinde ölü bulundu!

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile MHP’li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili davanın sanıklar arasında yer alan eski Ankara İstihbarat Şube Müdürü Zeki Güven yattığı Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatağında ölü bulundu.

Sabah’ın haberine göre, Deniz Baykal ile MHP'li eski yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin internet ortamında yayınlanmasıyla ilgili, Ankara 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın Fethullah Gülen ile birlikte firari sanıklarından olan ve Eskişehir'de yakalanan, eski İstihbarat Müdürü Zeki Güven çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Fetullah Gülen tarafından örgütün Emniyet üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler arasında gördüğünden "Altın çocuklar" içinde bulunduğu bildirilen Zeki Güven tutuklu bulunduğu Sincan 1 Nolu F Tipi Cezaevi'nde yatağında ölü bulundu.