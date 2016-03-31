Deniz Seki, mahkûmun şikayeti üzerine ifade verdi

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan hükümlü şarkıcı Deniz Seki'nin, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevindeki bir mahkûmun şikâyeti üzerine savcılıkça ifadesi alındı.

Deniz Seki, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinden Jandarma eşliğinde Bakırköy Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Ertuğrul Sarıyar'ın odasına avukatıyla giren Seki, 30 dakika ifade verdi. Savcının odasından çıktıktan sonra gazetecilerin "Bir şey söyleyecek misiniz?" sorusu üzerine Seki, ellerini göğsüne götürüp, başını eğerek selam verdi.

Milliyet'te yer alan habere göre, Deniz Seki'nin ifadesinde, şikâyetçinin adını Kitapta geçirmediğini, şikâyetin Reklam amaçlı yapıldığını belirterek, suçlamaları kabul etmediğini söylediği öğrenildi.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde mahkûm olan D.Ç, Deniz Seki hakkında, kitabında kendisinden habersiz bilgilerini kullandığı için "hakaret" ve "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu dilekçesinde D.Ç, cezaevindeyken ameliyatla cinsiyet değiştiren ilk kişi olduğunu, daha sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevine nakledildiğini belirterek, hayatıyla ilgili kitap çalışması da bulunduğunu anlattı.

Dilekçede, "Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevindeyken Deniz Seki'nin, bir gazetede 'Denizin Dibi' isimli kitabının reklam haberi yapılmıştı. Orada, 'Erkekken ameliyatla kadın olup buraya gelen biri var. Adam karısını öldürmüş gibi, çocuğu da varmış' bilgisi bulunuyor. Devletin kadın kimliği verdiği birine 'adam' diye ağır bir cümle kurdu. Bu haber nedeniyle can güvenliğim tehlikeye girdi ve zorluk yaşadım. Haberden bir gün sonra güvenlik gerekçesiyle başka bir cezaevine nakledildim. Seki'nin yargılanmasını istiyorum" dendi.