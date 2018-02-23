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Cezaevinde 'isyan alarmı' tatbikat çıktı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da M Tipi Kapalı Cezaevi'nde, siyasi hükümlülerin yangın çıkararak isyan başlattığı ihbarı üzerine cezaevine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi

23 Şubat 2018 18:48

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da M Tipi Kapalı Cezaevi\'nde, siyasi hükümlülerin yangın çıkararak isyan başlattığı ihbarı üzerine cezaevine çok sayıda polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Cezaevine ulaşan ekipler, olayın tatbikat olduğunu öğrendi.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, \'Acil Eylem Planı\' kapsamında cezaevinde yangın tatbikatı planladı. Cezaevi yetkilileri, hiçbir birime haber vermeden, siyasi hükümlü ve tutukluların yangın çıkartıp, isyan başlattığını haber verdi. İhbar üzerine cezaevine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye, ambulans, enerji firmalarının ekipleri ve belediyeye ait iş makineleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, olayın tatbikat olduğunu öğrendi.
Cezaevi yetkilileri, kısa sürede cezaevine ulaşan ekiplere teşekkür etti.

​FOTOĞRAFLI

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