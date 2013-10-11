Cezaevinde isyan: 13 ölü

Brezilya'nın kuzeydoğusunda bir cezaevinde çıkan isyanda, 13 kişi hayatını kaybetti. Ölüm haberlerinin duyulmasının ardından cezaevi önünde bekleyen tutuklu yakınları da olay çıkardı, bazı belediye otobüsleri ateşe verildi.

İsyanın eyalet merkezi Sao Luis'te, kapasitenin üzerinde mahkum barındırdığı belirtilen Pedrinhas Cezaevi'nde çıktığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre olaylar, 60 kadar mahkumun firar etmeyi planladığı bir tünelin gardiyanlarca tespit edilmesiyle başladı.

Cezaevi görevlilerinin tünelin bulunduğu hücreye girmesini engellemek isteyen mahkumlar, yatak örtülerini ateşe vererek yangın çıkardı.

Cezaevindeki rakip çeteler arasında da çatışmaların yaşandığı isyanda 13 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Yetkililer, ölü sayısının artabileceğini belirtti. Dün gece boyunca süren isyan nedeniyle tutuklu ve hükümlü yakınları, cezaevi önünde toplandı.

Ölüm haberlerinin duyulması üzerine cezaevi çevresinde de olaylar çıktı, bazı belediye otobüsleri ateşe verildi.

Aynı cezaevinde bir hafta önce yaşanan olaylarda 3 kişi hayatını kaybetmişti.