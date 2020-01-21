Cezaevinde işkence iddiası: Tutukluların el ve ayakları kırıldı

Mardin'in Derik ilçesinde, 2015 yılında "örgüt üyesi olmak" iddiasıyla tutuklandıktan sonra 11 yıl 6 hapis cezası verilen Mehmet Ali Kayan (32), ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde tutuklu bulunduğu Afyonkarahisar 1 No'lu T Tipi Cezaevi’ndeki hak ihlallerini aktararak, işkenceye uğradıklarını ileri sürdü. Kayan, ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde gardiyanların kimi tutukların el ve ayaklarını kırarak, falakaya yatırdığını iddia etti. Cezaevi ise iddialara ilişkin olarak "Bakanlık açıklama yapmıştır" dedi.

10 gün önce Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevi'nden buraya sevk edildiğini belirten Kayan, cezaevinde kendilerine çıplak arama ve ayakta sayım gibi dayatmalarda bulunulduğunu kaydetti. Tutuklulara televizyon, radyo ve gazetenin verilmediğini dile getiren Kayan, cezaevi gardiyanları tarafından "Burada bizim hükmümüz geçer" diye tehdit edildiklerini aktardı. Hastalanan tutukluların revire çıkarılmadıklarını söyleyen Kayan, söz konusu uygulamalara tepki gösterdiklerinde gardiyanlar tarafından koğuşlarının basıldığı ve darp edildiklerini iddia etti. Kayan, darp edilme sonucu kendisinin elinin kırıldığı ve bazı arkadaşlarının bacaklarında kırıklar oluştuğunu ileri sürerek, kimi tutukluların da falakaya yatırıldıktan kaynaklı ayaklarının altında morarmalar olduğunu kaydetti.

Baba Kayan: Çocuklarımızı öldürseler kimsenin haberi olmayacak

Yaşananları "zulüm" olarak nitelendiren Kayan’ın babası Mahmut Kayan (61), “Çocuklarımızı öldürseler kimsenin haberi olmayacak” dedi. Oğlunun yaşananları tam olarak aktaramadan konuşma süresinin tamamlandığını dile getiren baba Kayan, “Bu zulmü onlara yapmaya hakları yoktur. Bu adaletsizliktir. Gardiyanlar nasıl böyle ellerini kıracak kadar dövebiliyor? Hani nerde İçişleri Bakanın adaleti” diye sordu. Baba Kayan, kamuoyuna duyarlılık çağrısında bulundu.

"Mesafeden kaynaklı göremiyoruz"

En son 5 ay önce oğlunun görüşüne gidebildiğini dile getiren anne Sultan Kayan (59) ise daha önce Mardin E Tipi Kapalı Cezaevi’nde tutulan oğlunun uzak bir yere sevk edilmesini eleştirdi. Uzak mesafeden kaynaklı oğlunun görüşüne gitmekte zorlandığını belirten anne Kayan, "Bari zulme ve işkenceye maruz kalmasınlar. Duyarlı insanların bu zulme dur demesini istiyoruz” çağrısında bulundu.

Cezaevi: bakanlık açıklama yapmıştır

Cezaevi'nden telefonla konuşulan bir yetkili, söz konusu iddialara ilişkin ilk olarak cezaevinde sayım yapıldığını ve yetkili bir ismin bulunmadığını dile getirdi. Kişi, daha sonra aradığımızda ise "Olay nedir bilmiyorum ama onunla ilgili olarak Bakanlık açıklama yapmıştır. Müdür bey şuan toplantıda" yanıtını verdi.