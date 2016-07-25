Cezaevinde intihar eden yarbay ezan beklenmeden defnedildi

Darbeci iddiasıyla tutuklanan Silivri Cezaevi'nde kendini asan yarbay İsmail Çakmak ezan beklenmeden defnedildi.

15 Temmuz darbe girişimine katıldığı iddiasıyla tutuklanan ve konulduğu Silivri Cezaevi'nde çarşafla asılı cesedi bulunan Yarbay İsmail Çakmak’ın cenazesi, memleketi Rize’nin İyidere ilçesinde ikindi vakti toprağa verileceği duyurulmasına rağmen, ezan beklenmeden sessiz sedasız defnedildi.



DHA'nın haberine göre; İyidere ilçesi Yapraklar Mahallesi'nde ikindi vakti defnedileceği duyurulan Yarbay İsmail Çakmak'ın cenazesi, tepkiler olabileceğini düşünen ailesince, Adatepe Camisi'nde ezan beklenmeden kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.



Cenaze namazına aile yakınları dışında katılan olmadı. Evli olan Yarbay İsmail Çakmak'ın çocuğunun bulunmadığı belirtildi.

İsmail Çakmak'ın ifadesi

Yakınları, Yarbay İsmail Çakmak'ın gözaltına alındığı gece polise verdiği ifadenin tutanaklarını basınla paylaştı. 23'üncü Motorlu Piyade Alayı'nda Tabur Komutanı olarak görev yapan Yarbay İsmail Çakmak'ın, 15 Temmuz gecesi Alay Komutanı Albay Ömer Faruk Köse'nin emri ile, ‘toplumsal olay var’ denilerek birliği ile Kartal Köprüsü’ne gönderildiğini belirtiği tutanakta yer alan ifadesi şöyle: Kartal Köprüsü'ne geldiğimizde vatandaş birikmesi yoktu. Gelen vatandaşlara da ‘olay ihbarı var’ dedik. Sonrasında Alay Komutanı yanında 4 yüzbaşı ve 1 binbaşı ile geldi.

"Emre itaat etmeyeceğim dedim"

Bana, ‘İhtilal oluyor arkadaşlar. Seni bilgilendirecekler. Talimatlara uyalım’ emri verdi. Ben de Alay Komutanı'na, ‘Ben bu işte yokum. Böyle bir emri kabul etmiyorum. Bu işe girişmem’ diyerek birliklerime ‘geri dön emri’ verdim. Ancak yol kesilmesinden dolayı kışlaya intikal edemeyen birliğimin bir kısmı Maltepe askeri lojmanlarına, bir kısmı da Tuzla'ya gitti.



Ben sivil bir araçla kışlaya döndüm. Biz Kartal Köprüsü'ne giderken silahlarımızla değil kalkan ve coplarımızla gittik. Kesinlikle ihtilal gibi bir olaydan haberim yoktu. İhtilal lafını ilk defa Alay Komutanı Kartal Köprüsü'nde bana ve vatandaşlara söyledi.



Ben Alay Komutanına ’emre itaat etmeyeceğim’ dedim. Sonrasında kendi yanındaki subayları ve vatandaşlar da beni destekleyince Alay Komutanı oradan ayrıldı. Suçlamaları asla kabul etmiyorum. ‘Olay var, müdahale edin’ dediler. Niyetlerini öğrenince geri döndük. Serbest bırakılmak istiyorum.”