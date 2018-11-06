Cezaevinde görevli jandarma, kan ve kök hücre bağışı yaptı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kampüsü sevk bölüğünde görev yapan yaklaşık 100 askeri personel, \'Lösemili Çocuklar Haftası\' nedeniyle cezaevine gelen Kızılay görevlilerine kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Tekirdağ’da askerler 2- 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası\'nda farkındalık ve lösemi hastalarına destek olmak için, kan bağışında bulundu. Tekirdağ Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kampüsü sevk bölüğünde görev yapan rütbeli ve erlerden oluşan yaklaşık 100 asker, bölük binasında kurulan kan bağış istasyonunda kan vermek için sıraya girdi. Kayıt işlemleri tamamlanan önce rütbeli personel, ardından erler bağışta bulundu.

Tekirdağ Jandarma Komutanlığında görev yapan Astsubay Başçavuş Emrah İsmail Çetin, kendi çocuğunun da bir lösemi hastası olduğunu ve bu hastalığı bizzat yaşayan biri olarak, herkesi duyarlı olmaya davet ettiğini söyledi. Çetin, \"Lösemili çocuklar haftası dolayısı ile bizler de jandarma olarak lösemili çocuklara destek maksadıyla kök hücre konusunda buradaki personele bilinçlendirme yaptık. Daha sonra burada hem kan, hem kök hücre vermek üzere yaklaşık 100 personel toplandı. Biz neden buna önayak olduk. Öncelikle bu toplumsal ve sosyal bir projedir. Sonra insanların lösemi ve ilik nakli konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini hissettik\" dedi.

\'ÇOCUĞUM ABLASINDAN İLİK ALDI\'

Çocuğunun ablasından aldığı ilik ile hayata tutunduğunu anlatan Çetin, \"Benim de çocuğum lösemi hastası ve ablasından alınan ilik nakli ile hayata tutundu. Bu süreç çok sıkıntılı bir süreç, bunu çok iyi biliyorum. Ülkemizde binlerce lösemi hastası çocuk, ilik nakli bekliyor. Bu süre içerisinde, maalesef ilik bulunamadığı için acı sonuçlar oluyor. Bu konuda insanların daha hassas olmasını bekliyoruz. Bu çocuklarımız çok özel çocuklar. Çok değerli çocuklar. İlik bulunamadığı dönemlerde sürekli olarak lösemi hücrelerini baskılamak için devamlı kemoterapi görüyorlar. Kemoterapi sonrası bu çocuklar inanılmaz acılar yaşıyorlar. Saçlarının dökülmesi, kemoterapiden dolayı bir sürü organlarının iflas etmesi, vücudunda kanamalar olabiliyor. Yoğun bakıma kaldırılan çocukları gördüm ben. Lütfen bu konuda daha hassas olalım. Bir jandarma olarak bu yüzden önayak olmak istedik\" şeklinde konuştu.

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