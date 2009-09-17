Cezaevinde eşlere telefon özgürlüğü

Gebze Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği emsal niteliğindeki kararla, ikisi de tutuklu ya da hükümlü olan eşler artık haftada bir defa telefonla görüşebilecek.

Türkiye’de ilk defa, cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlü eşlerin birbirleriyle telefonla görüşmesinin önü açıldı. Mevcut yasal düzenlemelere göre bir mahkûm, tutuklu ya da hükümlü olmayan eşiyle haftada 10 dakika telefonla görüşme hakkında sahip. Ancak mevzuatta, her iki eşin de cezaevinde bulunması durumunda bu hakkın kullanılıp kullanılmayacağıyla ilgili bir madde bulunmuyor.

Bir mahkemenin emsal teşkil eden kararıyla mahkûm eşler bu hakkı kazanmış oldu. Cezaevinde bulunan eşlerin telefonla birbirini arama hakkını kullanabilmesi için, Adalet Bakanlığı’nın yasal düzenleme yapması bekleniyor.

Türkiye’de bu konuda ilk olan karar, Gebze M Tipi Cezaevi’nde Eylül 2006’dan beri tutuklu bulunan Özgür Radyo Genel Yayın Koordinatörü Füsun Erdoğan’ın iki yıl önce başlattığı hukuk mücadelesi sonucunda alındı. Füsun Erdoğan, yine Eylül 2006’dan beri Tekirdağ 2 No’lu F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Atılım Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni eşi İbrahim Çiçek ile telefonla görüşebilmek için cezaevi yönetimine dilekçeyle başvurdu. Ancak, cezaevi yönetimi talebi ‘böyle bir hak olmadığı’ gerekçesiyle reddetti. Füsun Erdoğan, bunun üzerine Adalet Bakanlığı’na başvurdu.

Konu meclise taşındı

Bakanlık, telefon görüşmesine önce ‘evet’, sonra da ‘hayır’ dedi. DTP Diyarbakır milletvekili Akın Birdal da konuyu TBMM’ye taşıyarak Adalet Bakanlığı’nın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin, önergeye verdiği yanıtta Füsun Erdoğan’ın ‘İnfaz Hâkimliği’ne şikâyet hakkının bulunduğunu’ hatırlattı. Yanıt üzerine Füsun Erdoğan, prosedür gereği İnfaz Hâkimliği’ne başvurdu. Talebi reddedilince bu kez Gebze Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurdu.

‘Hak her koşulda kullanılmalı’

Mahkeme, Füsun Erdoğan lehine karar verdi. Ancak İnfaz Hâkimliği, kendi kararında diretti. Erdoğan, yeniden Gebze Ağır Ceza Mahkemesi’ne başvurarak itirazda bulundu. İtiraz üzerine Gebze Ağır Ceza Mahkemesi 10 Ağustos 2009’da davayı karara bağladı. “Cezaevinde olan bir kişi dışarıda olan eşi ile görüşebiliyor ise cezaevinde olan eşi ile degörüşebilir” diyen mahkeme, kararında mevzuatta bu yönde bir düzenlemenin yapılmamış olmasını, durumun öngörülememiş olmasına bağladı.

Bakanlık bekleniyor

Karar cezaevi idaresine iletildi. İdare bu hakkın kullanabilmesi için Adalet Bakanlığı’nın bir düzenleme yapması gerektiğini belirtti. Milletvekili Akın Birdal da hazırlanan dosyanın gereğinin yapılması için geçtiğimiz günlerde yeniden Adalet Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık kararı kabul edip düzenlemeyi yaparsa, tutuklu ve hükümlü eşler artık haftada bir kez telefonla görüşebilecek.