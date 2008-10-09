Cezaevinde doğdu yıldız oldu

Bazı Hollywood yıldızlarının filmlerde görsek "hayal gücü ve kurgu işte" deyip geçeceğimiz öyle ilginç yaşam öyküleri var ki. Hem de sadece iyi bir senaryo yazarının aklına gelebilecek türden. İşte Leighton Meester da onlardan biri.



Şu sıralar ülkemizde de popüler olan Gossip Girl, adlı dizinin yıldızlarından olan Meester, 9 Nisan 1986'da Florida'da dünyaya gözlerini açtı. Ama bir çok bebek gibi bir hastane odasında ya da evinde değil, hapishanede parmaklıklar ardında.



Çünkü annesi ona hamileyken bir uyuşturucu kaçakçılığı suçuna karışmış ve 10 yıl ceza almıştı. Bu yüzden dünyaya geldiğinde ilk gördüğü bir federal hapishanenin duvarlarıydı. Üç aylık olana kadar annesiyle birlikte hapishanede kalan Meester, daha sonra bir akrabası tarafından büyütüldü. Genç yıldız US dergisine verdiği demeçte " Ağzında gümüş kaşıkla doğacak kadar şanslı olan insanları anlamam bunun için çok zor" diye konuştu.



Ama Meester yaptığı bu kötü başlangıcı kendi lehine çevirmeyi de bildi. Henüz 13 yaşındayken Law& Order dizisiyle kamera karşısına geçti ve bundan sonra da Hollywood'da özellikle de TV dizilerinde aranan bir oyuncu haline geldi.



24, Çirkin Betty, 30 Rock, Entourage ve Gossip Girl onun damgasını vurduğu TV dizilerinden sadece bir kaçı.



Sözün kısası güzel yıldız hayatının başlangıcında karşı karşıya kaldığı trajediyi tamamen unutup başarılı bir geleceğe doğru emin adımlarla ilerliyor.

